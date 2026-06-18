Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Liga Sanlorencina de Fútbol disputó este miércoles dos encuentros pendientes correspondientes a la novena fecha del Torneo de Primera División, completando así parte del calendario de la competencia.

En uno de los compromisos, San Lorenzo y Sargento Cabral igualaron 1 a 1 en Primera División, en un duelo parejo donde ambos equipos sumaron una unidad. En Reserva, el encuentro finalizó sin goles, con empate 0 a 0.

Por su parte, en Capitán Bermúdez, el conjunto de Colón de San Lorenzo consiguió una importante victoria por 2 a 0 frente a Villa Cassini en Primera División, sumando tres puntos valiosos en la lucha por los puestos de arriba. En Reserva, la alegría fue para Villa Cassini, que se impuso por 2 a 1.

Resultados partidos pendientes – Fecha 9

Reserva

San Lorenzo 0 – Sargento Cabral 0

Villa Cassini 2 –Colón 1

Primera División

San Lorenzo 1 – Sargento Cabral 1

Villa Cassini 0 – Colón 2



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