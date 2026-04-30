​[[{«value»:»Una semana es la Bolsa de Comercio de Rosario; la otra, la Secretaría de Agricultura; la siguiente, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

¿El denominador común? Son las tres entidades que siguen de cerca las estimaciones de cosecha en Argentina y que no paran a cada momento de actualizar sus números, con una curva que va siempre hacia arriba.

Este jueves fue el turno del girasol: la Bolsa porteña elevó en 200.000 toneladas su perspectiva productiva para la oleaginosa, al aumentarla de 6,4 millones de toneladas a 6,6 millones.

De esta manera, no solo el girasol sino la cosecha gruesa en general consolida un año absolutamente récord: según el Gobierno, que la semana pasada publicó sus primeros cálculos para el maíz (67 millones de toneladas) y para la soja (49 millones), mientras que para el girasol estima 7,3 millones, en total toda la cosecha 2025/26 superará la barrera nunca alcanzada de 160 millones de toneladas.

LOS NÚMEROS DEL GIRASOL

En el caso puntual del girasol, que viene siendo una de las estrellas agrícolas argentinas en los últimos años, la Bolsa de Buenos Aires afirma en su Panorama Agrícola Semanal (PAS) que la cosecha ya alcanza el 97% del área apta; es decir, que está a punto de culminar.

“Pese a la gran variabilidad de los rindes, los resultados promedio obtenidos se posicionaron por encima de los registrados en semanas previas, e incluso de los esperados informados por los productores, fundamentalmente en el sudeste de Buenos Aires, el cual reúne el 19 % del área sembrada”, indica el PAS.

Así, “esta tendencia positiva en los resultados se traduce en un incremento del volumen proyectado al cierre de cosecha, que pasa de 6,4 a 6,6 millones de toneladas”, amplía.

EL AVANCE DE LA SOJA

Con respecto a la soja, el PAS señala los siguientes datos:

Luego de un progreso intersemanal de 8 puntos porcentuales, la cosecha cubre el 18,3% de las 17,2 millones de hectáreas, con un rinde promedio nacional de 37 qq/Ha.

Si bien las labores de recolección cobran impulso y se ubican casi cuatro puntos porcentuales por delante de la campaña previa, aún se mantiene una demora de 11 puntos respecto al promedio de las últimas cinco campañas.

En cuanto a la soja de primera, la cosecha avanza con fluidez sobre ambos núcleos, registrando rindes que promedian los 39,6 qq/Ha en el Núcleo Norte y 40,5 qq/Ha en el Núcleo Sur, valores superiores a los históricos.

Sobre el Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, si bien se registran demoras en la recolección por falta de piso, los rindes al momento promedian los 41,4 qq/Ha, superando los valores medios históricos, favorecidos por las precipitaciones acumuladas a lo largo del ciclo.

En paralelo, la soja de segunda registra un avance del 1,3 % del área apta, con el 84 % de la superficie aún en pie presentando una condición de cultivo Normal a Excelente.

Bajo este contexto, se sostiene la proyección de producción en 48,6 millones de toneladas.

Cosecha de soja de primera. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 28/04/2026). Gentileza: Lic.Dante A. Garciandia.

EL IMPULSO DEL MAÍZ

En cuanto al maíz, el resumen es el siguiente:

Luego de un progreso intersemanal de 1,5 puntos porcentuales, la cosecha alcanza el 28 % del área apta, con un rinde promedio de 86,8 qq/Ha.

Las condiciones climáticas comienzan a mejorar en gran parte del área agrícola, lo que permite retomar progresivamente las labores de recolección. No obstante, colaboradores de distintas regiones informan que continúa priorizándose la cosecha de soja de primera, lo que limita el ritmo de avance.

A nivel regional, los rindes se ubican en 100,5 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 95,4 qq/Ha en el Núcleo Sur.

En cuanto al maíz tardío, se incrementa la proporción de lotes en madurez fisiológica, mientras el resto del área transita etapas finales del ciclo.

En este contexto, la condición de cultivo se sostiene favorable, con el 97,8 % del área entre Normal y Excelente.

La proyección de producción se sostiene en 61 millones de toneladas.

Maíz tardío en grano duro. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 28/04/2026). Gentileza: Lic.Dante A. Garciandia.»}]]Agricultura – Infocampo