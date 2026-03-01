La empresa Ring lanzó la Always Home Cam, un dispositivo que funciona como la primera cámara de seguridad para interiores con capacidad de vuelo autónomo en el mercado. El equipo utiliza sensores de navegación para desplazarse por las distintas habitaciones de una propiedad y transmite video en tiempo real a los teléfonos móviles de los usuarios. Esta tecnología ofrece una perspectiva flexible de la vivienda cuando los residentes están ausentes mediante un sistema de patrullaje aéreo programable.

El funcionamiento del equipo depende de rutas de vuelo preestablecidas que el propietario configura a través de una aplicación digital. Los sensores integrados permiten que el dron evite obstáculos y mantenga una trayectoria segura dentro del domicilio sin necesidad de intervención humana constante. El sistema responde a comandos directos del usuario o se activa automáticamente cuando se detectan alertas en otros sensores de seguridad vinculados al hogar.

La privacidad de los habitantes es un componente central en el diseño del hardware. El dispositivo solo graba imágenes mientras está en movimiento y emite un sonido audible para notificar que el registro está activo. Al terminar su recorrido, la cámara regresa a su estación de carga de forma automática y la lente queda oculta físicamente dentro de la base, lo que garantiza que no exista captura de video cuando el equipo está en reposo.

Esta herramienta es una alternativa a la instalación de múltiples cámaras fijas en una misma planta de la casa. Al contar con un motor de vuelo, una sola unidad cubre diferentes ángulos de visión y permite verificar situaciones específicas, como el estado de las ventanas o los electrodomésticos, sin depender de puntos de montaje permanentes en las paredes de cada habitación.

