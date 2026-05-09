El procedimiento ocurrió tras el aterrizaje de un vuelo de Copa Airlines que llegó desde Panamá al aeropuerto de Fisherton. Los pasajeros fueron demorados y trasladados a una comisaría



Un insólito episodio ocurrido en un vuelo internacional de Copa Airlines terminó con un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dentro de la aeronave tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Rosario. Dos pasajeros fueron denunciados por presuntamente mantener relaciones sexuales en plena clase ejecutiva durante el trayecto desde Panamá.

El vuelo arribó durante la madrugada a Fisherton y, apenas tocó pista, agentes de la PSA subieron a la aeronave para realizar un procedimiento solicitado por la tripulación. Según trascendió, la denuncia fue realizada por personal de a bordo luego de detectar una situación sexual entre dos pasajeros de alrededor de 57 años que viajaban en el sector premium.

La intervención sorprendió al resto de los viajeros, que permanecieron varios minutos dentro del avión mientras se desarrollaban las actuaciones. Finalmente, el hombre y la mujer señalados fueron demorados y trasladados a la comisaría 12ª, en el marco de una causa por exhibiciones obscenas.

El episodio rápidamente se volvió viral en Rosario porque entre los pasajeros viajaban Analía Bocassi y Juan Junco, quienes compartieron en redes sociales imágenes y comentarios del operativo mientras todavía estaban a bordo.

“Cuando no podés llegar, no llegamos más”, escribió Bocassi en una historia de Instagram junto a una foto de agentes de la PSA recorriendo el pasillo del avión.

El posteo de Analía al momento del operativo en el avión.

Por su parte, Junco relató el momento en X con tono irónico: “Lpm!!!! El vuelo de Copa Airlines llegó 20 min tardes al Aeropuerto de Rosario y encima subió la PSA para un procedimiento con un pasajero de ejecutiva… dale amigo que tengo haaaaaambre”.

Más tarde, agregó detalles sobre la denuncia: “Chusmieeee… dos pasajeros de unos 57 años que volaban en ejecutiva tuvieron sexo y la tripulación hizo la denuncia. La clase no la da la plata diría mi abuela”.

El operativo también generó malestar entre pasajeros que quedaron demorados dentro de la aeronave pese a no tener relación con el hecho. Incluso circularon quejas por la retención preventiva de personas que se encontraban sentadas cerca de la pareja denunciada.

Mientras tanto, la investigación quedó inicialmente bajo órbita de la Justicia provincial, aunque no se descarta una discusión sobre la jurisdicción por tratarse de un hecho ocurrido dentro de un vuelo internacional.

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