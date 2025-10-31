Un país de Latinoamérica se prepara para alcanzar el espacio. En una provincia rural, ingenieros construyen el primer cohete hecho completamente en casa
Lejos de los grandes centros tecnológicos, este país está dando forma a un proyecto que podría cambiar su historia científica: Aventura I, el primer cohete diseñado y fabricado íntegramente en el país, creado por la startup TLON Space desde el nuevo Puerto Espacial.
Nota original en: GIZMODO