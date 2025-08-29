Un motor que usa el azar como un jugador de blackjack: Así ha logrado alcanzar el 100% de eficiencia



Investigadores han creado el Gambling Carnot Engine, un motor microscópico que aprovecha las fluctuaciones térmicas y la retroalimentación en tiempo real para transformar toda la energía absorbida en trabajo útil. El hallazgo, publicado en Physical Review Letters, redefine los límites clásicos de la termodinámica y anticipa nuevas aplicaciones en nanomáquinas.

Nota original en: GIZMODO