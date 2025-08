Un fenómeno que llama mucho la atención: Sol de medianoche



Más allá de los cí­rculos polares, en ciertas épocas del año el Sol se mantiene en el cielo durante todo el dí­a.

Dado que en el hemisferio sur no hay asentamientos permanentes lo suficientemente cerca del polo (excepto en las bases antárticas, habitadas por unos pocos científicos y personal militar), las regiones pobladas que pueden disfrutar de este fenómeno están todas en el hemisferio norte: Alaska, Canadá , Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia y el extremo norte de Islandia.

La cuarta parte del territorio finlandés está al norte del círculo polar ártico, y en la parte más septentrional del país, el Sol no está oculto durante 73 días en verano. En Svalbard, Noruega, la región habitada más septentrional de Europa, no hay puesta de sol desde el 18 de abril hasta el 25 de agosto, aproximadamente. Los lugares más extremos son los polos, donde el Sol es visible durante medio año. El fenómeno opuesto, la noche polar, ocurre en fechas cercanas al solsticio de invierno, cuando el Sol no alcanza el horizonte durante todo el día.

En esta magní­fica composición fotográfica realizada por Anda Bereczky en Escandinavia, podemos disfrutar de una vista panorámica de la trayectoria del Sol a lo largo de un dí­a completo sobre el Cí­rculo Polar Artico.

Fuente: NuestroClima.com