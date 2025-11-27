Un cañón hipersónico de 10 kilómetros quiere reemplazar a los cohetes. Longshot Space ya tiene un prototipo real y promete lanzamientos a Mach 23 sin combustible



Una estructura de acero y hormigón de 36 metros es el primer paso hacia un monstruo de 10 kilómetros capaz de disparar naves al espacio sin usar cohetes. Longshot Space afirma que puede alcanzar Mach 23 y reducir los costes a niveles absurdos. Su nuevo prototipo, por primera vez, acerca esta tecnología extrema a la realidad.

Nota original en: GIZMODO