Un bloque de hielo salado podría ser la clave de la energía limpia en lugares extremos. Y lo más desconcertante es que funciona mejor que muchos compuestos caros



Investigadores europeos, chinos y estadounidenses publicaron en Nature Materials un hallazgo inesperado: el hielo salado genera electricidad de forma descomunal. Lo que parecía un material inútil se coloca ahora en la carrera de soluciones energéticas para la Tierra… y para el espacio.

