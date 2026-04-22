La marca de audio Trettitre inició este año en la plataforma Kickstarter la comercialización de un sistema de sonido modular que integra reproductores de vinilo, CD y cassettes en un solo diseño de pared. El proyecto busca reintroducir el consumo de música física en el hogar a través de una estética retrofuturista que combina tecnología inalámbrica con los rituales analógicos tradicionales. Los dispositivos funcionan de manera independiente o en conjunto mediante un soporte magnético que permite la carga sin cables y la organización visual de los equipos en cualquier habitación de la casa.

El ecosistema de la serie TTT consta de tres unidades principales fabricadas en aluminio mecanizado por CNC para reducir las vibraciones y asegurar la durabilidad del hardware. El componente LP3 es un tocadiscos inalámbrico que posee un brazo de lectura con equilibrio automático, lo que facilita el uso para principiantes sin sacrificar la calidad técnica para coleccionistas. Por su parte, el reproductor de CD modelo DP3 utiliza una forma circular con una tapa magnética transparente, mientras que el CP3 es una unidad para cassettes que conserva teclas mecánicas independientes para ofrecer una respuesta táctil clásica durante la operación.

La conectividad inalámbrica es una de las características centrales de la propuesta para adaptar los formatos antiguos a los estándares actuales. Las unidades incorporan módulos de Bluetooth 5.3 y 5.4 con soporte para códecs de alta definición como aptX HD y aptX Adaptive, lo que permite la transmisión de audio hacia parlantes o auriculares sin necesidad de cables por el suelo. Además, los reproductores cuentan con baterías integradas que otorgan una autonomía de hasta seis horas de reproducción, por lo que el usuario puede trasladar los equipos a diferentes ambientes según su preferencia.

El diseño visual del sistema integra un panel de iluminación ambiental difusa que cambia el entorno según la configuración elegida por el usuario. Este efecto de luz transforma a los reproductores en objetos decorativos que permanecen visibles en la pared incluso cuando no están en funcionamiento. El soporte modular TTT-W utiliza un sistema de alineación magnética que sostiene las unidades con firmeza y sirve como estación de carga por inducción, lo que elimina la presencia de cables a la vista que suelen complicar las instalaciones de alta fidelidad tradicionales.

La empresa responsable del desarrollo afirma que el objetivo es superar los límites de los equipos de sonido convencionales al ofrecer una experiencia sonora similar a un concierto en un entorno doméstico. Los ingenieros de la firma trabajaron durante años en el análisis de debilidades de los sistemas de audio para crear soluciones que integren la comodidad moderna con la riqueza de los formatos físicos. La entrega de los primeros pedidos de Trettitre a nivel mundial está prevista para mediados de mayo de 2026, tras completar las fases de fabricación y control de calidad en su sede de California.

Trettitre: un equipo de música retrofuturista que vuelve al formato físico

Fuente: PERIODISMO.com