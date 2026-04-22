Tras una obra de remodelación integral, fue reinaugurada el Área de Licencias de Conducir de la Municipalidad



La intervención modernizó el espacio con la optimización de la infraestructura y su organización interna, y lo integró al sector de atención al público sobre cortada Maestros Biosca. La obra se enmarca en un amplio programa de jerarquización de las dependencias administrativas municipales.

La Municipalidad de San Lorenzo llevó adelante este miércoles la reinauguración del área de Licencias de Conducir, tras una obra de remodelación integral que forma parte de un amplio programa de modernización de las dependencias administrativas. El objetivo es optimizar tanto las condiciones laborales del personal como la calidad de atención a los vecinos.

Los trabajos incluyeron intervenciones en cielorrasos, paredes y pisos, la renovación completa de la instalación eléctrica y la adecuación de la red informática. Además, el sector fue equipado con nuevo mobiliario y adoptó la misma estética que el área de atención al público sobre cortada Maestros Biosca, logrando una identidad visual unificada y un entorno más ordenado y moderno.

La obra contempló también el reordenamiento y la refuncionalización de los espacios internos, lo que permitirá agilizar los circuitos administrativos vinculados a la obtención y renovación de licencias. En esta nueva configuración, el ingreso se realiza por cortada Maestros Biosca, desde donde se accede de manera directa al área de Licencias.

Durante el acto, el intendente Leonardo Raimundo destacó el sentido de la intervención: “Estamos generando espacios más humanos y dignos para el contribuyente y los empleados. Por eso todo el ala de Biosca es nueva, con oficinas tipo pecera, lo cual habla de transparencia del funcionario, un sistema de boxes unificados, mesa de entrada única y, ahora, todo conectado con el área de Licencias”.

El mandatario enmarcó la obra en un proceso más amplio de transformación del edificio municipal: “Esta es la segunda etapa de esta reforma histórica del Palacio Municipal, que no tenía cambios profundos desde hace 40 años. Vamos a seguir porque faltan otras áreas, pero el municipio ha ido creciendo”, afirmó, al tiempo que mencionó la incorporación de sedes propias en áreas como Salud, Desarrollo Social y Empleo.

Cabe recordar que la puesta en valor del sector sobre cortada Maestros Biosca, ejecutada semanas atrás, incluyó nuevos pisos, cielorrasos y mamposterías, la renovación integral de la iluminación y el sistema de climatización, además de la incorporación de mobiliario. La inversión municipal destinada a esa obra ascendió a 400 millones de pesos.

Finalmente, Raimundo agradeció el trabajo del personal municipal y los instó a “seguir siendo los mejores servidores públicos cada día un poco más”, en el marco de un proceso que busca consolidar un Estado local más eficiente, cercano y transparente.