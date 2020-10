Traferri destacó la ley de biocombustibles y pidió a los Estados “no hacerse los distraídos” con los humedales

El senador del Nuevo Espacio Santafesino conversó con periodistas a través de videoconferencia. Destacó que la normativa que establece el uso masivo de bioetanol y biodiesel permitirá sostener unas 5.000 fuentes de trabajo.

El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Armando Traferri compartió este martes una conferencia de prensa virtual con periodistas del departamento San Lorenzo y otras localidades de la prensa, en la que explicó que la recientemente sancionada ley de uso masivo de biocombustibles, que es de su autoría, permitirá garantizar unos 5.000 puestos de trabajo y sostener las plantas ubicadas en territorio santafesino. También reclamó que los “gobiernos provinciales y el gobierno

nacional no se hagan los distraídos” respecto del cuidado de los humedales, al referirse al proyecto de comunicación aprobado en el Senado provincial que expresa la necesidad de una normativa nacional regule la protección de estos reservorios.

“La ley que se acaba de aprobar en Diputados, que es de autoría del bloque que yo represento, tiene que ver con varios objetivos: darle valor agregado a la producción santafesina, proteger el ambiente, defender las más de 18 plantas de biocombustibles que hay en la provincia. Se estima que alrededor

de 5.000 puestos de trabajo directos están afectados.

Vamos a tener una gran discusión con los que históricamente han manejado el combustible en el mundo. Pero esta provincia tiene todas las condiciones y celebro que seamos los primeros en avanzar en este sentido, aunque sabemos que no vamos a tener un camino no fácil”, indicó Traferri.

El legislador santafecino señaló que la normativa estipula que deberán utilizar biocombustibles “las empresas de transporte, todas las empresas públicas y las maquinarias de equipamiento para la obra pública”, entre otras. Y explicó que “va a ser un cambio gradual, de sentido común”, que también va a representar “un ahorro muy importante” para los usuarios.

Traferri evaluó que “están muy complicadas todas las plantas de biocombustibles”, lo que pone en peligro su sostenibilidad y los puestos de trabajo. “De esta manera vamos a poder sostener todas las plantas abiertas y funcionando. El primer objetivo que tenemos es que no perdamos los puestos de trabajo, que no cierren. Estamos convencidos de que es el camino que tenemos que tomar con los combustibles alternativos y la energía renovable”, abundó el senador, quien también expresó optimismo por la iniciativa de la senadora nacional María de los Ángeles Sacnum, que impulsa

una prórroga a nivel nacional del incentivo a los biocombustibles.

Ley de humedales

Con relación a la comunicación de su autoría que la Cámara Alta aprobó respecto de la necesidad de la Ley de Humedales, Traferri explicó: “Creo que toda la comunidad ha tomado consciencia y no tenemos que bajar los brazos para que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no se

hagan los distraídos. Por esos el proyecto expresando nuestro descontento hacia el gobierno nacional. El gran desafío que tenemos todos, y muchos más los que vivimos en la vera del Paraná, es justamente que esos espacios no sean para la producción. Que no sea una concepción capitalista, sino ambientalista”.

El senador del NES, quien pidió acompañar los proyectos de los diputados Marcos Cleri y Enrique Estévez Boero, abundó: “A mí no me conforma la explicación de que las islas están en Entre Ríos. Tanto el gobernador Omar Perotti como Gustavo Bordet deben tomar la responsabilidad que les cabe. A nivel mundial los humedales se cuidan y se preservan muchísimo. Y que nosotros estemos viviendo de espaldas no corresponde. Con los movimientos que están teniendo la sociedad, no hay un solo dirigente político que pueda hacerse el distraído”. Al ser consultado respecto de su postura hacia a la iniciativa del diputado nacional Máximo Kirchner para prohibir las explotaciones en terrenos incendiados, Traferri sentenció: “Estoy ciento por ciento de acuerdo. Creo que sería el principio de comenzar a terminar con estos incendios”.

La pandemia

El senador del departamento San Lorenzo también abordó los efectos que la pandemia ha tenido en la actividad económica del país y principalmente en Santa Fe, así como su afectación a la educación. En ese sentido, sostuvo que es el Estado, en sus diferentes niveles, el que tiene que articular y

buscar los modos de asistir en la post pandemia, no solo a través de asistencia económica, sino en el desarrollo de las políticas y de los procesos que serán necesarios para la adaptación y reconversión de actividades en el nuevo escenario.

“Toda esta etapa de cuarentena ya pasó. Ahora hay que buscar otra manera de trabajar, de comunicarse, de desarrollar la vida en sociedad. La mayoría pasamos el miedo inicial. No somos irresponsables y sabemos que debemos cuidarnos. Pero tenemos que trabajar, tenemos que desarrollarnos. Con las medidas de prevención hay que ir buscando herramientas para que la economía vuelva a funcionar. No se nota tanto en el cordón, porque las grandes empresas nunca pararon, pero sí en las empresas satélites, en los emprendedores, los sectores gastronómicos, turísticos, gimnasios, guarderías, jardines maternales, todos grandes generadores de empleo que

moviliza la economía”, desarrolló el legislador, que destacó en ese sentido una ley recientemente sancionada en la Legislatura provincial que destina una ayuda económica de entre 400 y 600 millones de pesos para los sectores más golpeados.

Indicó, a continuación, que “esta ley seguramente va a tener críticas del Estado provincial, pero es el Estado el que debe estar presente. Hay muchas actividades que tendrán que reconvertirse, y el Estado tiene que acompañar esa reconversión”.

“No veo a los Estados abocados buscándoles alternativas a esto. Esto no va a solucionarse solo. Los melones no se van a acomodar sobre la marcha. Vamos a llegar sin melones. Los números son muy preocupantes. El nivel de deserción escolar significa más desocupación en el futuro y mayor pobreza”, evaluó haciendo un parangón con la frase de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, de “funcionarios que no funcionan”. Y luego reafirmó que “la política tiene que apuntar a un rol indelegable del Estado, garantizar la educación, sostener a las actividades económicas y en los que casos que sea necesaria la reconversión”.

Sobre el final, Traferri reclamó la intervención de todos los estamentos oficiales (municipales, provinciales y nacionales) y cerró: “Una sociedad se realiza si todos los que somos integrantes nos podemos realizar. Hacia eso tiene que apuntar el Estado”.