Torneo Mayores de 50 Años: Escalada ganó y sigue firme en la cima
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Se disputó la octava fecha del Torneo de Mayores de 50 Años, jornada que dejó a Escalada como único líder del campeonato tras una contundente victoria y resultados que ajustaron la pelea en la parte alta de la tabla.
Resultados – Fecha 8
Chiriví 0 – Escalada 3
Las Quintas 1 – Caballeros 1
Puerto 3 – Moreno S 0
Tabla de posiciones
Escalada – 21 pts (+21)
Las Quintas – 19 pts (+17)
Chiriví – 10 pts (-4)
Puerto – 8 pts (-5)
Caballeros – 7 pts (-5)
Moreno S – 4 pts (-24)
Tabla de goleadores
Sebastián Ozan (Escalada) – 9 goles
Ramón Berón (Las Quintas) – 6 goles
Rubén Espíndola (Escalada) – 4 goles
Walter Santacruz (Las Quintas) – 3 goles
Julio Peralta (Las Quintas) – 3 goles
Andrés Leiva (Escalada) – 3 goles
Próxima fecha – Fecha 9
14:00 hs | Chiriví vs Las Quintas
15:00 hs | Escalada vs Moreno S
16:00 hs | Caballeros vs Puerto