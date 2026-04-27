Eduardo Toniolli -vicepresidente 1ero del Partido Justicialista santafesino- recorrió las localidades de San Justo, San Cristóbal, Tostado y Gregoria Pérez de Denis, y desarrolló una profusa agenda de reuniones con actores institucionales y sociales del centro norte de la provincia.

En ese marco, el ex diputado denunció públicamente el estado crítico de las rutas nacionales y exigió la declaración de la emergencia vial en todo el territorio santafesino: “la falta de tareas mínimas de mantenimiento durante los últimos dos años es criminal”, afirmó.

El estado de las rutas 11 y 34 fue uno de los temas centrales abordados en las reuniones que Toniolli sostuvo en San Cristóbal con el intendente Marcelo Andreychuk y su gabinete, y en San Justo con la concejala Isabella Candioti, y un tema recurrente en las entrevistas con medios locales: “los números del abandono son contundentes, en 2024 y 2025 la inversión del Estado nacional en infraestructura y equipamiento cayó un 80%, y en los primeros tres meses de este año ya hay una caída del 24% con respecto al mismo período del año anterior”, señaló el dirigente peronista, y expuso un informe reciente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional que afirma que el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en un estado entre regular y malo.

Toniolli afirmó que “cada vez que los santafesinos cargamos nafta seguimos pagando el impuesto a los combustibles líquidos y aportando al Fondo de Infraestructura Vial, y -sin embargo- arterias como la ruta 11 entre Santa Fe y San Justo parecen el escenario de una pelicula post apocaliptica, con cráteres, yuyos y carteles informativos caídos”. “Las consecuencias de esta degradación son elocuentes: por ejemplo, en los tres primeros meses del año hubo 27 siniestros viales en el tramo de la ruta 33 que une a Pérez con General Villegas, un 37% por ciento más que el año pasado”, remató.

CRÍTICAS AL GOBIERNO PROVINCIAL

En su recorrida por medios de comunicación de las localidades visitadas durante su paso por el norte, Toniolli no ahorró tampoco críticas a lo que definió como la “actitud pasiva” del gobierno de la provincia de Santa Fe: “está claro que los responsables de esta desidia criminal son Milei y Caputo, pero no podemos dejar de decir que durante más de dos años el gobierno provincial abordó este problema como si fuera un tema administrativo”. “Cuando empezó esta gestión había 189 obras nacionales en marcha en territorio santafesino, muchas de ellas viales, casi dos años y medio después no terminaron ninguna. Quizás sea hora de que Pullaro se ponga a la cabeza del reclamo de manera persistente y sostenida, y deje de acompañar servilmente a este gobierno anti federal”, concluyó.