En esta charla mano a mano con el Lic. Tomás Lifschitz, psicólogo especializado en rendimiento deportivo y además integrante del staff de KRÜ esports (organización fundada por Sergio Agüero), hablamos de la salud de los jugadores, de su preparación para competir y de cómo está cambiando la mirada social que pesa sobre los deportes electrónicos y las personas que los practican.

¿Por qué existen prejuicios sobre los gamers o jugadores profesionales de videojuegos?

Siempre cuando hay nuevos paradigmas existen prejuicios sobre esa temática porque vienen a cambiarnos nuestra forma de pensar. Hay muchos estereotipos sobre los gamers y los videojuegos, pero de a poco se van rompiendo. Siempre el mundo va a cambiando mucho más rápido de lo que nosotros podemos asimilar.

En los Esports, ¿es más importante la preparación psicológica o física?

No se puede pensar una sin la otra. En los deportes en general pensamos a la persona como un conjunto. No es preparación física o psicológica, sino una y otra. Ambas trabajándose a la par.

Se cree que no hay entrenamiento físico en los Esports porque no se da una ejercitación física en la práctica, pero la necesidad de entrenamiento por diferentes cuestiones es súper importante. Y sobre el entrenamiento psicológico también, porque es cómo pensamos, de qué forma encaramos las diferentes situaciones y cómo nos adaptamos. Competir es adaptarse constantemente.

¿Cómo puede acompañar la familia a los chicos o chicas que realmente se interesan por los Esports?

Siempre la familia cumple un rol muy importante en que los chicos vayan en búsqueda de sus sueños. Es fundamental que ambos pongan de su parte, que los chicos comprendan que uno no se convierte en profesional por jugar todo el día, sino que hay otras obligaciones y responsabilidades. Y que la familia pueda apoyar desde ese lugar.

¿Hay una edad mínima para empezar a jugar y competir?

La edad depende del juego y sus características. En general, son jugadores de entre 16 o 17 y 30 años, muy parecido al deporte tradicional. Muchos jugadores, al finalizar su carrera, deciden pasar al área de staff como entrenadores o analistas, por ejemplo.

¿Qué profesionales suelen integrar un equipo de Esports?

En general, lo ideal es cómo poder desarrollar las diferentes áreas: trabajos con psicólogo, kinesiólogos, preparador físico y trabajo de neurociencia. Una mirada que tenga como centro al jugador, cuidando lo humano, sus relaciones y sus hábitos en un ámbito saludable.

¿Qué competencias o habilidades pueden desarrollarse a partir del entrenamiento en los Esports?

Toda actividad permite el desarrollo de habilidades, el punto es la utilización que uno hace de la herramienta que tiene a disposición.

De mi trabajo con los jugadores, la adaptabilidad, tolerancia a la frustración, saber cómo comunicarse con los demás, la resiliencia, son solo algunas de las habilidades que desarrollan los jugadores de Esports.

