¡Todos disfrutan del Poli!: comenzó la Colonia Municipal de Adultos Mayores



La propuesta, inclusiva y gratuita, se lleva a cabo todos los días viernes por la mañana hasta el 13 de febrero, con la participación de personas mayores de 55 años. El servicio incluye actividades lúdicas y deportivas, a cargo de 30 profesores. La inscripción continúa abierta en el complejo de Saavedra y Luis Borghi.

La Municipalidad de San Lorenzo sumó un nuevo servicio a las múltiples actividades que se desarrollan en el Polideportivo Municipal. Ya está en marcha la Colonia de Vacaciones para adultos mayores, que se desarrollará todos los viernes hasta el 13 de febrero, entre las 9 y las 12 h.

Los sanlorencinos y las sanlorencinas mayores de 55 años pueden acceder al servicio gratuito, que incluye actividades lúdicas y deportivas con un enfoque inclusivo, de la mano de 50 profesionales, entre profesores y guardavidas. Además reciben un desayuno, un refrigerio, frutas y golosinas.

La iniciativa busca que todo el mundo pueda acceder al Poli, totalmente equipado con el parque acuático más grande de la región e instalaciones de primer nivel.

La inscripción continúa abierta, de lunes a viernes entre las 7 y las 13 h, en el complejo de Saavedra y Luis Borghi.

Cabe recordar que además, en el mismo espacio, se lleva adelante la colonia infantil, con la participación de cientos de niños de todos los barrios de la ciudad.

“Va a ser un mes intenso, con muchas actividades físicas, recreativas, pileta, entrenadores físicos y, sobre todo, mucha camaradería. Hoy arrancamos con un grupo grande de 50 personas y esto se va a ir multiplicando a lo largo de los días. Estamos muy felices de llevar adelante esta actividad”, expresó el intendente Leonardo Raimundo, presente en la jornada.

Lo acompañaron el presidente del Concejo, Hernán Ore; la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero, y la concejala Gimena Bulla.