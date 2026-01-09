Comentarios

Historias relacionadas

Todos los chequeos en el CIC: la Municipalidad de San Lorenzo realiza el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo

Todos los chequeos en el CIC: la Municipalidad de San Lorenzo realiza el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo

Redacción 08/01/2026
AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Concurso de Ascenso. Horarios Sede SL Verano.

AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Concurso de Ascenso. Horarios Sede SL Verano.

Redacción 07/01/2026
Con la participación de cientos de chicos, comenzó una nueva edición de la Colonia de Vacaciones en el Poli municipal

Con la participación de cientos de chicos, comenzó una nueva edición de la Colonia de Vacaciones en el Poli municipal

Redacción 06/01/2026