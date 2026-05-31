Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El próximo sábado 13 de junio, Timbúes vivirá una importante jornada deportiva con la realización de un gran Festival de Boxeo en las instalaciones del Club Sarmiento, una propuesta impulsada por el Gobierno de Timbúes junto al profesor Ángel Steinbeck, que reunirá a destacados exponentes del boxeo amateur de la región.

La velada boxística comenzará a las 21 horas en la sede del club ubicada en calle Mitre 540 y contará con un total de 12 peleas amateur de alto nivel, además de una exhibición especial protagonizada por los alumnos de la Escuela Comunal de Boxeo, quienes mostrarán el trabajo y la formación que vienen desarrollando en el ámbito local.

El evento será fiscalizado por la Asociación Santafesina de Box, garantizando el desarrollo de una jornada organizada bajo las normativas correspondientes de la disciplina.

Desde la organización destacaron la importancia de seguir promoviendo espacios deportivos y de formación para niños, jóvenes y adultos, fortaleciendo el acceso al deporte y generando oportunidades de encuentro comunitario.

Además, durante toda la noche habrá servicio de buffet para el público asistente. Las entradas anticipadas ya pueden adquirirse comunicándose al número 3476-409188.

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