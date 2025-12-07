Con la mirada puesta en dar abastecimiento a los requerimientos del mercado de consumo y las energías renovables, desde la firma Nufarm buscaron darle mayor potencia a su mensaje para los productores agropecuarios argentinos.

¿La emisora? Nada menos que la Global General Manager de la firma, Rachel Palumbo, quien dejó por unos días Australia y recibió a Infocampo para un diálogo en uno de los tantos hoteles del centro porteño.

Palumbo asegura que “nunca se propuso” lograr una carrera en la agricultura, pero hoy lidera una de las firmas insignia en producción de semillas en cultivos como el girasol, sorgo, carinata y colza. Su familia, sin embargo, producía hortalizas y abastecía al comercio mayorista.

“Por eso siento que tengo una buena empatía y comprensión de lo que es ser una familia agrícola, lo cual es muy único”, remarcó.

Rachel Palumbo

“Creo que soy capaz de llevar esa perspectiva cada día a mi trabajo”, sostuvo. Licenciada en el área de los negocios, estudió también derecho. Además sumó un máster en comunicación.

“No tenía intención de trabajar en agricultura, pero trabajé en Monsanto, donde estuve durante 13 años. Y en ese puesto tuve la oportunidad de estar realmente a la vanguardia de la agricultura global tanto en Australia como en todo el mundo”, contó.

EL NUEVO CAMINO DE LA AGRICULTURA: LAS BIOENERGÍAS

La compañía dejó hace poco la marca “Nuseed” y volvió a comercializar sus productos de girasol, sorgo, colza y carinata bajo la nomenclatura a nivel mundial de la empresa: Nufarm.

“Este cambio se consideró una forma estratégica para aprovechar la fortaleza de nuestra nueva marca agrícola, que es muy fuerte en muchos mercados del mundo, y lo vimos como una oportunidad para fortalecer el negocio. Estamos evolucionando en la agricultura y por eso todos nos unificamos bajo Nufarm, con ese lema, porque realmente vemos que es nuestro papel ayudar a los agricultores a producir alimentos, piensos, fibra, y biocombustible”, explicó Palumbo.

-¿Cómo creen que puede resolverse la habitual tensión entre la agricultura para alimentación y la que se desarrolla para producir energías renovables?

-Creo que debemos pensar en el futuro de la agricultura y la producción en términos de alimentos y combustibles. Al analizar lo que intentamos lograr desde la perspectiva de la mejora, básicamente estamos intentando ayudar a los productores a producir más producción con menos insumos. Así que, en última instancia, nos centramos en lograr mayores rendimientos de grano y un mayor contenido de biocombustibles para poder seguir aumentando los niveles de producción que ayuden a resolver esos retos que tenemos que pensar en un mundo con una agricultura para alimentos y para biocombustibles, para las dos cosas. Nos enfocamos en producir híbridos que tengan muy buen rendimiento y que en la misma superficie se puedan producir ambas cosas, mejorar todos sus atributos.

-O sea que, según su mirada, en el mayor rinde por hectárea estaría parte de la solución.

-Exacto.

-¿Y cuál es el papel que hoy desarrollan Argentina y Latinoamérica en el mundo de la agricultura?

-Nufarm ve en Sudamérica un punto muy positivo y, cuando pensamos en nuestro negocio de semillas estamos muy centrados en girasol, sorgo, colza y carinata, que son cultivos clave en Argentina y para los argentinos. Por eso buscamos que funcionen bien en la rotación de los agricultores argentinos y que además sigan siendo cultivos alineados con los mercados y las oportunidades globales de crecimiento.

-¿Cuáles?

-Vemos un mercado global de aceites vegetales como ejemplo, y estos cultivos clave están atendiendo esos mercados. En ese marco vemos que la Argentina es un lugar donde los productores están abiertos a nuevas tecnologías y abiertos a adoptar nuevas formas de operar. Estamos muy centrados en desarrollar nuevos productos para este mercado y ayudar a los productores a ser más eficientes, más productivos y más rentables.

-Hay también cierto entusiasmo en la cadena del girasol en relación a esos posibles nuevos mercados para el aceite. ¿Qué observan desde Nufarm al respecto?

-Desde la perspectiva del flujo del girasol, vemos a Sudamérica para nuestro negocio como una parte realmente importante. Hemos visto cómo el mercado del aceite de girasol ha cambiado debido a la situación geopolítica en varios países, y eso ha abierto oportunidades para los agricultores argentinos. Hemos visto crecer el mercado argentino de girasoles durante el último año y estamos muy centrados en desarrollar nuevos híbridos para los agricultores, y que los mismos ofrezcan mayor resistencia a enfermedades, mayor rendimiento y contenido de aceite.

–¿Cómo está hoy el programa de carinata de Nufarm en la Argentina?

-El programa argentino se ha desarrollado mucho, Argentina ha sido una parte muy importante en lo que hemos evolucionado en este mercado. Estamos muy ilusionados con la oportunidad local y por seguir haciendo crecer el programa de carinata aquí. Vemos que aporta beneficios tanto agronómicos como económicos a los agricultores argentinos y también va a proporcionar materia prima crítica a medida que el mercado de biocombustibles continúe evolucionando a nivel global.

-¿En materia de sorgo, cuál es el panorama?

-Creo que es un mercado realmente interesante y está evolucionando. Es uno de nuestros cultivos principales. Estamos muy centrados en el desarrollo del sorgo en Sudamérica y las oportunidades que ofrece. Creo que, si miramos la oportunidad, es una oportunidad desde la perspectiva del alimento, la comida y el biocombustible, porque lo que estamos viendo es que hay una evolución del sorgo. Tal vez lo que le sucede hoy al cultivo es que le falta elevar su techo de rendimiento, ya que es habitual que se cultive en lotes que a veces no son los mejores en los campos. A veces no se lo piensa con la mejor tecnología.

-¿La aparición pública del Presidente Javier Milei en el plano internacional tracciona la imagen de Argentina como un país abierto a la a las nuevas inversiones?

-Sí, aunque probablemente yo no esté lo suficientemente formada como para comentar sobre la situación política aquí. Sin embargo creo que definitivamente el sentimiento es que ahora resulta más fácil hacer negocios aquí que en el pasado. He tenido la oportunidad de reunirme con el embajador argentino en Australia (NdR: Máximo Eduardo Gowland), como con el embajador australiano aquí en Buenos Aires, Simon Twisk.

–Australia normalmente en Argentina es visto como un país competidor en materia agropecuaria, sobre todo si se mira el abastecimiento a China. ¿Hay realmente una disputa?

-Creo que hay un mercado lo suficientemente grande como para que todos puedan abastecer a China. Francamente creo que hay una oportunidad significativa, así que más allá de la dinámica actual en el mundo y los aranceles que se han introducido, no veo que haya grandes cambios en los flujos comerciales. Y no veo a Australia y Argentina compitiendo desde la perspectiva de la producción de granos. Sí, acaso, creo que hay oportunidades para ambos países. Me emociona bastante cuando pienso en el potencial que Argentina, que puede producir en los diferentes cultivos principales en los que operamos. Y creo que los agricultores argentinos pueden producir de una manera muy eficaz y eso les ayuda a competir a nivel global.

-Hablando de productores y eficacia, ¿observan algún salto en escala que deba producirse en el país para seguir en la vanguardia agrícola? ¿Hay algún gap que esté impidiendo liberar el potencial genético?

-Creo que siempre hay una oportunidad para que los agricultores y que puedan incluir Brassicas en la rotación, y que sigan evolucionando sus prácticas. Y nuestro equipo local de Nufarm Argentina se centra en la transferencia de conocimiento. Por eso remarcamos que lo que pensamos es en cómo ayudar a un agricultor a alcanzar todo el potencial genético del material que ofrecemos. Creo que ahí está la respuesta a esa pregunta. El transferir ese conocimiento es una evolución que lleva tiempo, pero tenemos un equipo muy centrado en cómo ayudar a los productores a tener éxito. Siempre estamos invirtiendo en la genética y eso es invertir en cómo aumentamos el rendimiento, en cómo mejoramos.

-En Argentina se debate no solo sobre el rol de la mujer en el agro, sino también en los puestos jerárquicos de las compañías, en la toma de decisiones. Habitualmente es un ámbito de hombres. ¿Cómo ha sido su caso y cuáles son sus desafíos personales?

-Es una pregunta realmente interesante. Al pensar en la evolución de mi carrera, no creo que mi género haya jugado un papel o sido una barrera para mí. Creo que si se piensa en los rasgos importantes del liderazgo, realmente se trata de tener curiosidad y mostrar cuidado por los clientes, y por tu gente. También de ser visionario. Así que, de nuevo, siempre he tenido mucha suerte, tanto en Australia como en el plano global, de no ver mi género como algo que ha sido una barrera. Sí, acaso, creo que aporto una perspectiva diversa y nueva a las conversaciones y soy capaz de desafiar el statu quo.

-¿Cómo es Nufarm en ese sentido?

-Tenemos un grupo muy diverso de trabajadores, las mujeres trabajamos en diferentes partes de la compañía, tanto en Argentina como en el resto de los países donde operamos, como Estados Unidos, Canadá, Australia y el bloque de la Unión Europea. Es una perspectiva muy importante para nosotros asegurarnos tener una cultura muy inclusiva y diversa, porque son diferentes perspectivas las que ayudan a resolver los grandes desafíos globales, y eso es lo que realmente importa. Pero para mí personalmente no ha sido una barrera. Al final del día, creo que tienes que trabajar increíblemente duro y ser increíblemente abierto de mente. Y resiliente. Y sí pienso que la determinación y la curiosidad me han ayudado a impulsarme hacia adelante.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR