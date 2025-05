Te presentamos la planta que está descontaminando el planeta



La Vetiver, cuyo nombre científico es Chrysopogon zizanioides no es mágica, pero está siendo utilizada en infinidad de lugares del mundo sanando, reparando, mitigando y resistiendo los efectos erosivos de nuestra especie en el planeta como la perdida de suelos y la contaminación de la tierra y el agua.

Es una herramienta que nos dio la naturaleza y hay que usarla cada vez más, a nivel mundial es cada vez más reconocida y está avalada por miles de estudios científicos y experiencias reales de regeneración a lo largo del mundo, es una planta que despierta mucho la imaginación y la curiosidad.

Cumple muchas funciones: Saneamiento de aguas y suelos contaminados, retiene taludes, cerros etc… evita la erosión, captura suelo, retiene e infiltra aguas, extrae infinidad de contaminantes del agua y suelo, restituye la flora y fauna nativa, evita eutrofización, es forrajera, se usa en la agricultura orgánica, excelente productora de biomasa, capacidad de producir aceites esenciales de Vetiver y la lista es enorme.

La conocí en 2013 de parte de su principal Investigador científico Mundial en su visita a la Argentina, el Dr. Paul Truong y por Vetiver Argentina quienes la introdujeron de forma segura con todos los controles de impacto ambiental correspondientes a la Argentina, luego conocí a Jairo Restrepo y me abrió los ojos a su uso en la producción orgánica y ya no me quedaron dudas.

Espero les guste el video, es un tema para hablar horas y horas, pero traté de ser lo más breve posible. Al final se rompe un poco el audio, lo siento y perdonen si se me patinan algunas palabras, era mucha data a trasmitir.

