La Comunidad para el Desarrollo Humano impartirá este jueves 25 a las 20.30 horas (Chile) desde el Parque de Estudio y Reflexión Paine a todo el mundo hispanohablante de manera virtual otro de sus talleres CONTACTO, esta vez sobre la imagen de futuro.

Este es un taller práctico cuyo objetivo es reflexionar sobre esa imagen que tenemos del futuro, con el fin de comprender en profundidad los elementos que lo condicionan. Esto tiene como resultado el fortalecimiento de la voluntad de cambio y la fe en uno mismo, en los demás y en el mundo. Y propone una proyección de futuro transformador, para aplicar nuestra intención en una dirección evolutiva.

Para liberarnos de las falsas esperanzas, del temor a la repetición de fracasos anteriores y/o de un futuro incierto, con el fin de poder iniciar un proceso de planificación de la vida desde un punto de vista integral y, en definitiva, fortalecer el sentido de realidad.

https://forms.gle/xZRGf63WNNrDUTqw7

