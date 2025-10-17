Este jueves jueves 23 de octubre de 2025 a las 20:30 h (Chile-Argentina), La Comunidad para el Desarrollo Humano ofrecerá desde el Parque de Estudio y Reflexión Paine via Zoom uno más de los notables Talleres Contacto.

La búsqueda del Sentido de la vida no es un asunto de una minoría. Es una posibilidad asequible, es un acto intencional que no permite imposición. Se relaciona con el propósito y el destino de cada persona, así como con su conexión con los demás seres y con el universo.

El sentido de la vida es una dirección a futuro que da coherencia a la vida y la justifica plenamente. A la luz del sentido el dolor y el sufrimiento empequeñecen.

El verdadero sentido está relacionado con la trascendencia más allá de la muerte y con la existencia de lo sagrado, que son vivencias universales expresadas de diferentes formas según las culturas y las épocas.

Te invitamos a participar en este taller vivencial en que exploraremos la conexión con el sentido de tu vida y la de quienes te rodean.

¡Inscríbete!

https://forms.gle/EGd1AjRSrBjruQvC9

La Comunidad para el Desarrollo Humano

Nota Original en: PRESSENZA.COM