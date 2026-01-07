Si algún día vivimos en la Luna no será en cúpulas futuristas. Lo más probable es que acabemos bajo tierra y Corea del Sur ya está diseñando cómo entrar



Las cuevas lunares se perfilan como el único refugio viable frente a la radiación y las temperaturas extremas. Un equipo surcoreano acaba de presentar un rover diseñado específicamente para explorarlas, con ruedas que se expanden, se comprimen y sobreviven a caídas imposibles.

