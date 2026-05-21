Séptima fecha confirmada en la Liga Sanlorencina: así se juega el fútbol mayor
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
La Liga Sanlorencina dio a conocer la programación oficial de la séptima fecha del Torneo de Primera División y Reserva. La jornada se disputará entre el domingo 24 y el lunes 25 de mayo, con varios encuentros atractivos y algunas disposiciones especiales de seguridad.
Programación – Fecha 7
Domingo 24 de mayo
Domingo Borgui SC vs. UVD Sargento Cabral
Reserva: 10:00 hs
Primera División: 12:00 hs
Estadio: Domingo Borgui
Racing Academia FC vs. General San Martín
Reserva: 11:00 hs
Primera División: 13:00 hs
Estadio: Defensores Barrio Vila
(Por disposición policial)
Club Defensores Villa Cassini vs. Barrio Quinta
Reserva: 11:00 hs
Primera División: 13:00 hs
Estadio: Defensores Villa Cassini
Argentinos SL vs. Defensores Barrio Vila
Reserva: 11:00 hs
Primera División: 13:00 hs
Estadio: Argentinos SL
(Solo público local por disposición policial)
PSM Fútbol vs. Defensores Santa Catalina
Reserva: 11:00 hs
Primera División: 13:00 hs
Estadio: PSM Fútbol
Combate de San Lorenzo vs. San Fernando FC
Reserva: 12:00 hs
Primera División: 14:00 hs
Estadio: Combate de San Lorenzo
ACFL Beltrán FC vs. Colón San Lorenzo
Reserva: 13:00 hs
Primera División: 15:00 hs
Estadio Municipal F.L.B.
Lunes 25 de mayo
Fortaleza FC vs. Defensores Villa Felisa
Reserva: 14:00 hs
Primera División: 16:00 hs
Estadio: Fortaleza FC
Partido reprogramado
San Lorenzo FC vs. EFM San Lorenzo
A reprogramar
Estadio: Remedios Escalada.
El martes se completó la sexta fecha del fútbol mayor:
Lunes 18 de mayo
A.D. y B. Barrio Quinta 3 Combate de San Lorenzo 0
Martes 19 de mayo
Defensores Santa Catalina A 1 Racing Academia F.C. 1
Tabla de posiciones
P.S.M. Fútbol – 18 pts
Def. Villa Cassini – 13 pts
Barrio Quinta – 13 pts
San Fernando F.C. – 13 pts
Sargento Cabral – 11 pts
Def. Villa Felisa – 10 pts
Colón de San Lorenzo – 10 pts
Beltrán F.C. – 8 pts
Def. Barrio Vila – 8 pts
Def. Santa Catalina “A” – 8 pts
General San Martín – 7 pts
Combate de San Lorenzo – 7 pts
Escuela Municipal – 7 pts
Fortaleza Canalla – 4 pts
Racing Academia F.C. – 4 pts
San Lorenzo F.C. – 2 pts
Domingo Borgui – 1 pt
Argentino – 0 pts