Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La Liga Sanlorencina dio a conocer la programación oficial de la séptima fecha del Torneo de Primera División y Reserva. La jornada se disputará entre el domingo 24 y el lunes 25 de mayo, con varios encuentros atractivos y algunas disposiciones especiales de seguridad.

Programación – Fecha 7

Domingo 24 de mayo

Domingo Borgui SC vs. UVD Sargento Cabral

Reserva: 10:00 hs

Primera División: 12:00 hs

Estadio: Domingo Borgui

Racing Academia FC vs. General San Martín

Reserva: 11:00 hs

Primera División: 13:00 hs

Estadio: Defensores Barrio Vila

(Por disposición policial)

Club Defensores Villa Cassini vs. Barrio Quinta

Reserva: 11:00 hs

Primera División: 13:00 hs

Estadio: Defensores Villa Cassini

Argentinos SL vs. Defensores Barrio Vila

Reserva: 11:00 hs

Primera División: 13:00 hs

Estadio: Argentinos SL

(Solo público local por disposición policial)

PSM Fútbol vs. Defensores Santa Catalina

Reserva: 11:00 hs

Primera División: 13:00 hs

Estadio: PSM Fútbol

Combate de San Lorenzo vs. San Fernando FC

Reserva: 12:00 hs

Primera División: 14:00 hs

Estadio: Combate de San Lorenzo

ACFL Beltrán FC vs. Colón San Lorenzo

Reserva: 13:00 hs

Primera División: 15:00 hs

Estadio Municipal F.L.B.

Lunes 25 de mayo

Fortaleza FC vs. Defensores Villa Felisa

Reserva: 14:00 hs

Primera División: 16:00 hs

Estadio: Fortaleza FC

Partido reprogramado

San Lorenzo FC vs. EFM San Lorenzo

A reprogramar

Estadio: Remedios Escalada.

El martes se completó la sexta fecha del fútbol mayor:

Lunes 18 de mayo

A.D. y B. Barrio Quinta 3 Combate de San Lorenzo 0

Martes 19 de mayo

Defensores Santa Catalina A 1 Racing Academia F.C. 1

Tabla de posiciones

P.S.M. Fútbol – 18 pts

Def. Villa Cassini – 13 pts

Barrio Quinta – 13 pts

San Fernando F.C. – 13 pts

Sargento Cabral – 11 pts

Def. Villa Felisa – 10 pts

Colón de San Lorenzo – 10 pts

Beltrán F.C. – 8 pts

Def. Barrio Vila – 8 pts

Def. Santa Catalina “A” – 8 pts

General San Martín – 7 pts

Combate de San Lorenzo – 7 pts

Escuela Municipal – 7 pts

Fortaleza Canalla – 4 pts

Racing Academia F.C. – 4 pts

San Lorenzo F.C. – 2 pts

Domingo Borgui – 1 pt

Argentino – 0 pts

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