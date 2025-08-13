Referenciados a nivel nacional por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se lanzó en el auditorio de Empleado de Comercio el espacio peronista conformado por dirigentes políticos y sindicales. “Venimos a sumar”, indicaron.

“Venimos a seguir con nuestros sueños de muchos años de militancia, siempre dentro del Justicialismo, tanto en el ámbito gremial como político”, destacó el secretario general de Sindicato del Correo, Walter Palombi, al presentar Primero la Patria, el movimiento que a nivel nacional se encuadra detrás de CFK.

El acto de presentación se realizó el pasado lunes, en un colmado auditorio del Teatro de la Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450) y contó con la presencia de dirigentes del peronismo santafesino y nacional. El espacio busca “posicionarse como alternativa nacional y popular dentro del peronismo”.

Participó el ex jefe de Gabinete de Ministros Agustín Rossi; el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; y la ex directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, actual diputada nacional. Por el lado sindical estuvieron Sergio Rivolta, secretario gremial del PJ Rosario y referente de La Bancaria; Palombi, titular del Sindicato de Correo de Rosario. Además participaron Matías Fernández, de La Cámpora; y Fabio Gentili, secretario de Acción Social del PJ Rosario, entre otros referentes locales.

“Hoy es un día muy especial por todo lo que representa Cristina. Creemos en la unidad: no somos mejores ni peores que nadie, venimos a sumar y a darnos la oportunidad de construir esta agrupación”, remarcó Palombi en su discurso, y cuestionó al presidente Javier Milei: “Se profundiza el modelo de exclusión y hambre que propone, y tenemos que estar firmes para enfrentarlo”.

Por su parte, Gentili señaló que Primero la Patria tiene como misión “convocar a todos y todas las compañeras que, por una u otra razón, no encuentran un lugar de pertenencia ni una organización que los cobije”. En ese sentido, advirtió que “la coyuntura actual es crítica: el enemigo histórico de la patria, representado por el gobierno de Milei y sus aliados, está haciendo pasar a nuestro pueblo horas dificilísimas”.

