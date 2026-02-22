Será a partir de las 19, en el marco de un acto que dejará inaugurados los trabajos que llevó adelante el Gobierno de Santa Fe a lo largo de 16 kilómetros, en ambas manos, para facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias.

El acto tendrá lugar sobre el puente del Km. cero de la Autopista, en Rosario, y todos los vecinos podrán participar de un día histórico para la ciudad y la provincia.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, afirmó que “será un día histórico para Santa Fe porque vamos a inaugurar una de las obras más importantes de la gestión de Maximiliano Pullaro, cumpliendo con la palabra empeñada y los plazos previstos. Estamos demostrando nuevamente que, con una administración eficiente, podemos hacer obras como la de este tercer carril, que mejora la vida de miles de trabajadores y transportistas que circulan a diario hacia Rosario”.

“A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, la obra pública no se detuvo. Trabajamos codo a codo con sectores como la Bolsa de Comercio de Rosario porque entendemos que invertir en infraestructura es invertir en el futuro de nuestra producción y en la seguridad de cada santafesino. El gobernador Pullaro fue claro: cada peso de los contribuyentes vuelve en obras que generan empleo y desarrollo regional”, valoró el ministro Enrico.

Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron al Gobierno Provincial una inversión superior a los 51.000 millones de pesos.

Una obra estratégica, para fortalecer el interior productivo

Esta obra histórica, que demandó un intenso plan de trabajos de repavimentación, nuevos desagües y ampliación de calzada, representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el gobernador Maximiliano Pullaro para modernizar la principal vía de comunicación de la provincia y fortalecer la seguridad vial en una de las zonas portuarias más importantes de Sudamérica.

Sobre ello, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que “hemos intervenido más de 16 kilómetros de traza con un nivel de complejidad técnica altísimo, ejecutando no sólo el nuevo carril y las banquinas, sino también un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas. Es una autopista nueva, diseñada para soportar el tránsito pesado y garantizar un flujo vehicular seguro y moderno”.

Seghezzo agregó que “haber completado esta etapa respetando la circulación vehicular, gracias a un trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, demuestra la capacidad operativa de nuestra vialidad. Hoy entregamos una obra con carpeta asfáltica de rodamiento de última generación y señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva para máxima seguridad nocturna”.

Las obras no paran: se viene la segunda etapa del Tercer Carril

Además, la gestión del gobernador Pullaro se prepara para licitar un segundo tramo.y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, anticipó que “el jueves 26 vamos a abrir los sobres con las ofertas para la segunda etapa de la obra, que va a extender el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes, garantizando la mayor transformación vial en el corazón productivo santafesino”.

Esta nueva intervención incluirá la construcción de un tercer puente sobre el Río Carcarañá, entre los dos existentes, para permitir el ensanche de la calzada. “No nos detenemos en lo que hoy inauguramos. Por decisión del gobernador, vamos por la segunda etapa para que el tercer carril llegue hasta el polo portuario de Timbúes, eliminando los cuellos de botella y potenciando la salida de nuestra cosecha al mundo con recursos propios de todos los santafesinos”, concluyó el ministro Enrico.