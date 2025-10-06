Hermoso espectáculo con Poemas, Música, Libros y el especial homenaje a RUBEN VEDOVALDI, uno de los destacados escritores y poetas del Cordón Industrial Rosario-San Lorenzo.

VIDEO: Poetas del Cordón primera edición, con la conducción de Alicia Gallo y Rubén Vedovaldi como invitado especial.

El pasado domingo 28 de septiembre se realizó en la Sala Bernardo Perrone de San Lorenzo el espectáculo “Poetas del Cordón”, que incluyo como invitado especial al escritor y poeta bermudence Rubén Vedovaldi.

Como si fuera un programa de radio, el espectáculo alternó música en vivo y poemas mientras de desarrollaba una cautivante entrevista. Una charla inteligente con varios momentos para el recuerdo y la emción; tanto por las preguntas como por las particulares reflexiones del homenajeado.

Se declamaron poesías de reconocidos autores sanlorencinos ya fallecidos: Alba y Aurora Pérez, Elena Siró, Héctor Gallo.

El público también disfrutó la actuación en vivo de Viviana Altuzarra, Mario Bernachea, Juan Nóbile, Néstor Trivero, Carlos Medrano, Chango Barrionuevo, Damián Gonzalez, Ale Trujillo, Nahuel Terán y Diego Contesti.

Con el auspicio del área Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo.

Alicia Gallo, Gómez Fiori, Rubén Vedovaldi

Contó con el registro fílmico de Gabriel Gómez Fiori, director der Nuevaregion.com y fotos de Irene Schmidt, quienes colaboraron con el registro de imágenes para volver a disfrutar de este espectáculo. El video está ern el canal @nuevaregion en Youtube