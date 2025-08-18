El peronismo santafesino logró acordar luego de duras disputas una nómina a Diputados en donde Agustín Rossi irá segundo, Alejandra Borgatta de La Cámpora, tercera. Como cuarto irá Oscar Cachi Martinez del Frente Renovador.

Ciudad Futura encabezará la lista peronista con Caren Tepp, una de las fundadoras del espacio nacido del Movimiento Giros, y pareja de Juan Monteverde. Con el consenso del PJ a su postulación se cerró la disputa que amenazaba con romper el frente. Quedó adentro Agustin Rossi como segundo y se aseguró un lugar, pero quedó afuera Eduardo Toniolli del Movimiento Evita. También quedó relegado Roberto Mirabella del perottismo.

En tercer lugar irá Alejandra Borgatta de La Cámpora de Villa Constitución, y el cuarto será Oscar Cachi Martinez del Frente Renovador de ciudad de Santa Fe. La concejala rosarina Fernanda Gigliani figura en quinto lugar.

“Había mucho compromiso de distintos actores que no podíamos ir divididos en esta elección tan importante y bueno, hasta última hora se hicieron los esfuerzos para que sea posible ofrecerle a nuestra gente una lista que no solamente salga a batallar las políticas de crueldad de este gobierno, sino que también se anime a seguir construyendo un futuro más que necesario para todos”, dijo Tepp en declaraciones radiales.

“Yo valoro y agradezco mucho la confianza de distintos compañeros y compañeras de otras fuerzas políticas que también en un momento donde estaba muy difícil lograr un nivel de síntesis propusieron mi nombre y que se fue dando la posibilidad de que esto se termine materializando y que no vayamos a escenarios divididos.

Agradecemos también la confianza y la audacia de animarse a hacer otras cosas. Y me parece que en eso a mí me da una dosis importante de entusiasmo porque se está escuchando determinados mensajes que dio la ciudadanía”, sostuvo la concejala en una entrevista en Futurock.The post Caren Tepp será la cabeza de lista en Fuerza Patria first appeared on Redacción Rosario.La entrada Caren Tepp será la cabeza de lista en Fuerza Patria se publicó primero en Redacción Rosario.



Fuente: Redacción Rosario