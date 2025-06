Sanidad animal: “Se mira mucho el costo, pero no el impulso productivo de un buen plan sanitario”





Un recinto habitual para la agroindustria volvió nuevamente a llenarse de empresas y asesores técnicos vinculados a la producción: durante dos días, el Salón Metropolitano de Rosario fue la sede en la que se realizó el Congreso Veterinario Latinoamericano.

Se trató de la 9° edición: algo que comenzó como un servicio de asesoría a veterinarios ligados al ámbito de la ganadería y la sanidad animal, terminó por convertirse en un congreso, con acompañamiento de empresas comercializadoras y desarrolladoras de productos.

Una de ellas es la que impulsa y renueva todos los años la cita: Drovet, que tiene base en el parque industrial rosarino.

La edición 2025 del Congreso no fue una más, ya que coincidió con la celebración por los 50 años de la empresa. “Hemos tenido los altibajos que ha tenido el país”, reflexionó Ricardo Dilucca, uno de los socios fundadores y actual director.

EL PANORAMA DE LA SANIDAD ANIMAL EN ARGENTINA

Su hijo Martín, hoy gerente general de Drovet, analizó ante Infocampo el panorama productivo a nivel país.

“El objetivo de Drovet es acompañar el desarrollo de la comunidad agropecuaria veterinaria con herramientas técnicas, de conocimiento, para ir un poquito más allá de nuestro rol de distribuir productos veterinarios”, expresó.

“Los animales de producción tienen que ver con un negocio y un desarrollo productivo en el establecimiento, pero a la vez en el mundo de los animales de compañía ya hace un tiempo que se habla de ‘una sola salud’ porque no es solamente el tema de salud animal”, expresó Martín Dilucca.

La estimación en el sector es que la gran mayoría de las enfermedades son “zoonóticas” y provienen del mundo de los animales. En ese contexto, también, el mundo de las mascotas está cruzado por los vínculos afectivos de las personas y genera un espacio cada vez más grande en la facturación de las compañías.

“En Drovet tiene un espacio muy grande y ya representa el 35% de la facturación”, estimó. Según contempla la empresa, más del 80% de los hogares del país tiene al menos una mascota.

En tanto que en animales de producción, que “el 25% tiene que ver con ganadería porcina y el 45% ganadería bovina”.

EL ESTATUS SANITARIO EN EL PAIS

Para Martín Dilucca, “Argentina tiene un estatus sanitario privilegiado”.

“No nos podemos quejar de cómo estamos haciendo las cosas, le damos mucha importancia al tema sanitario pero cuando uno compara el costo con la inversión en sanidad que hay en otro tipo de países o que están a la par de calidad y cantidad de producción de carne, como Australia o Estados Unidos, la verdad es que todavía tenemos mucho por hacer”, estimó.

Y agregó: “A veces el productor entra más en el costo de lo que es la sanidad, pero no termina de ver el impulso productivo que un buen plan sanitario puede dar”.

Además se expresó en relación a los debates en torno a la flexibilización de la barrera sanitaria del Río Colorado.

“Siempre hay que escuchar a los expertos, hay entidades del sector que están con el foco en ese tipo de cuestiones, y desde el punto de vista científico las autoridades lo manifiestan. Me parece que hay que dar el paso adecuado, pero siempre cuidando el estatus”, planteó.

Y sumó: “No podemos retroceder: ni siquiera para atrás, ni para el costado, no podemos tener riesgos de perder mercados por un tema sanitario. Con lo cual en el conjunto de lo que es la producción, la industria, y los entes, hay que estar bien con el foco puesto en evolucionar siempre y no dar un paso en falso”.

“A la sanidad siempre hay que ponerla arriba de la mesa y cuidar mucho el estatus que nos abrió muchas puertas”, pidió.

MERCADO VETERINARIO Y APERTURA DE IMPORTACIONES

Por otro lado también evaluó los cambios en la política y la economía impulsados por el Gobierno Nacional.

“Están cambiando algunas reglas de juego y eso les abre puertas a algunas empresas para que puedan simplificar su ingreso a la Argentina, y todavía no vemos un gran impacto de empresas que estén viniendo para acá, y de alimentos, pero es un tema que hay que ver cómo evoluciona”, indicó.

“Y Argentina tiene muy buenos productos en términos de sanidad animal y los laboratorios, tanto nacionales como internacionales que están acá, no tienen mucho que envidiar”, planteó.

Y sumó a título personal: “Si la apertura de importaciones va a traer una tecnología que hoy no está en el país, eso es positivo. Ahora, para tener más de lo mismo, eso no tiene mucho sentido porque ya tenemos muy buenos productos aquí, con lo cual no vemos aun un gran impacto, pero hay que ver cómo evoluciona”.

“Si es que vamos a abrirle la puerta a una empresa nueva iría por el lado de las innovaciones, sino aquí no tenemos nada de qué quejarnos”, cerró.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR

