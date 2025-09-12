San Lorenzo celebra Italia con música, sabores y tradiciones



Este domingo desde las 15 h en la plaza San Martín se llevará a cabo la séptima edición del encuentro que homenajea a la colectividad italiana. Habrá comidas típicas, espectáculos musicales y de danzas, además de stands de emprendedores.

Con la organización conjunta de la Sociedad Italiana Unión e Benevolenza y la Municipalidad de San Lorenzo, el tradicional evento “San Lorenzo celebra Italia” volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a las costumbres y valores de la colectividad italiana, profundamente arraigados en la ciudad.

La cita será el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15 h, en la plaza San Martín (Bv. Urquiza y General López). En este espacio, especialmente acondicionado para la ocasión, se presentarán espectáculos artísticos que incluirán música en vivo y danzas típicas, y se desplegará un amplio paseo gastronómico con los sabores más representativos de la cocina italiana.

De esta manera, San Lorenzo revivirá una tradición que ya es parte del calendario cultural local, consolidada a lo largo de seis ediciones como un espacio de encuentro e integración.

