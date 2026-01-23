Rosario Central comunicó que el defensor Juan Cruz Komar fue operado con éxito tras detectársele una arritmia cardíaca. La intervención se realizó en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se le practicó una ablación, procedimiento habitual para el tratamiento de este tipo de patologías.

De acuerdo al parte médico difundido por la institución, la cirugía se desarrolló sin inconvenientes y el futbolista permanece internado en observación, bajo seguimiento del equipo médico. En las próximas horas continuará siendo evaluado por los especialistas y por el Departamento Médico del club.

Por el momento, desde Rosario Central no brindaron precisiones sobre los tiempos de recuperación ni una posible fecha de regreso a la actividad competitiva, ya que la evolución del jugador será analizada de manera progresiva.

La situación despertó atención en el ambiente del fútbol, dado que Komar es una de las piezas habituales del plantel profesional canalla. Desde la entidad auriazul destacaron la labor del personal médico del club y agradecieron al equipo de la Fundación Favaloro, institución de referencia en cardiología a nivel nacional.

Mientras tanto, la prioridad estará puesta en la salud del jugador, a la espera de su recuperación total antes de definir cualquier aspecto vinculado a lo deportivo. ​ ROSARIOPLUS