Rusia prepara las primeras pruebas del submarino nuclear Khabarovsk. El motivo por el que no es un submarino convencional y preocupa a Occidente



El submarino nuclear ruso Khabarovsk podría iniciar sus pruebas de navegación en 2026. Diseñado desde cero para portar el sistema Poseidon, no encaja en ninguna categoría clásica de la guerra naval y representa una de las apuestas estratégicas más singulares de Moscú.

Nota original en: GIZMODO