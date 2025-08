Los reclamos en la plaza 25 de Mayo se unieron este jueves a la tradicional Ronda de las Madres. Participaron el padre Paco Olivera y Carlos Dawlosky, referentes de la marcha de los miércoles en el Congreso.

“Queremos agradecer al pueblo de Rosario por recibirnos. Ojalá que todas las provincias inviten a los jubilados. El pueblo está con el pueblo”, sostuvo Dawlowsky, el jubilado hincha de Chacarita.

Por su parte, el padre Paco Olivera, de la Opción por los Pobres, expresó: “Queremos federalizar la lucha de los jubilados de todos los miércoles, cuya situación es cada vez más complicada. Si estamos en la calle y seguimos mostrando que el pueblo no se resigna, cada vez más gente va a abrir los ojos. Donde yo pueda acompañarlos, estaré. Lo que intento hacer es poner el cuerpo. La lucha es en la calle, Francisco en eso ayudó y mucho”.

“Es el mundo al revés. A los sectores más concentrados de la economía se les baja los impuestos pero no hay plata para aumentarle a los jubilados. Es muy cruel. Del Gobierno no espero nada. Es como hablarle a la pared. Repiten que van a vetar los aumentos a jubilados, discapacidad, educación”, expresó el religioso.

La movilización que incluyó a los jubilados conocidos como “Los 12 Apóstoles” que se manifiestan frente al Congreso también tuvo contó con la articulación de hinchas de Rosario Central y Chacarita Jrs, quienes participaron en la manifestación de hinchas del 12 de marzo pasado en Buenos Aires.

El Gobierno ya recibió los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.

Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién fueron girados el lunes pasado al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.

Este miercoles pasado, jubilados, organizaciones sociales y manifestantes se movilizaron otra vez en las inmediaciones del Congreso y fueron reprimidos.

