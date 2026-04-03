​[[{«value»:»Por Ricardo Héctor Maich (Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba) y Leticia Raquel Mir (Laboratorio de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas en el Área Mejoramiento Vegetal en la EEA-INTA Marcos Juárez)

Según la IA, la gastronomía en tres pasos se refiere comúnmente a una experiencia culinaria estructurada en entrada, plato principal y postre. En lo que respecto a la expresión “la frutilla del postre”, se usa para destacar el toque final perfecto.

Bien se podría establecer una analogía con las distintas prácticas de manejo en trigo. Cultivarlo en secano se correspondería con la entrada; regarlo, pero no fertilizarlo, con el plato principal; y regarlo y fertilizarlo con el postre.

Por otra parte, los distintos cultivares de trigo no responden de la misma manera a cada paso. Es lo que en la jerga se denomina interacción genotipo por ambiente, que de alguna manera refleja la existencia de variabilidad genética.

UN ENSAYO GENÉTICO SOBRE TRIGO

La diversidad genética es la base de todos los programas de mejoramiento genético vegetal. En tal sentido, desde al año 1985 hasta el año 2019 se condujo de manera ininterrumpida un programa de selección recurrente (SR) en trigo en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), lográndose 16ciclos de SR.

El pool génico de partida estuvo constituido por 16 variedades inscriptas al registro de cultivares entre el año 1950 y el año 1980, a saber: Leones, Diamante, Marcos Juárez, Victoria, Chasicó y Las Rosas INTA, Klein Fortín y Atlas, Buck Namuncurá, Cencerro y Pucará, Olaeta Artillero, Dekalb Tala, Cargill Trigal 700 y 800, y Norking Pan 70.

A lo largo de los 16 ciclos de SR no hubo incorporación alguna de variabilidad ajena al pool génico original. Por este motivo a las familias derivadas de los distintos ciclos de SR se las denominó de “sangre antigua”.

Con el objetivo de medir la brecha agronómica entre materiales de trigo ajenos a la introgresión de genes foráneos por más de 50 años con genotipos de trigo modernos, durante la campaña agrícola 2025/26 en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) se condujo un ensayo en trigo sujeto a los siguientes tratamientos:

Dos materiales, el cultivar comercial DM Pehuén y una línea experimental (LE) con sangre antigua.

Tres densidades de siembra (100, 200 y 300 semillas viables m-2), con y sin riego suplementario, fertilizado o no con urea.

El ensayo se sembró el 30 de abril de 2025. Al momento de la siembra el suelo tenía almacenado hasta los dps metros de profundidad un total de 194,8 mm de agua útil.

Cada unidad experimental (parcela) estuvo constituida por cinco surcos de 3,5 metros de longitud distanciados por 20 centímetros.

Para el tratamiento fertilizado, la dosis de urea aplicada al inicio de macollaje fue 200 kg ha-1, equivalente a 92 kg N ha-1.

En cuanto al riego, cada vez que el agua útil almacenada en el suelo cayó por debajo del 50% de la capacidad de campo se procedió a regar (en cuatro oportunidades por manto) para una lámina total de 152,8 milímetros.

Las precipitaciones durante la estación de cultivo ascendieron a los 148,5 mm.

Se determinó rendimiento en grano y en biomasa aérea (kg ha-1), índice de cosecha (%), peso de mil granos (g), número de espigas y granos por metro cuadrado, número de espigas por planta y de granos por espiga.

En cuanto a la calidad industrial del grano cosechado, se procedió a determinar los siguientes parámetros: porcentaje de proteínas y gluten húmedo, peso hectolítrico, y desde el punto de vista alveográfico, W y P/L.

Los datos se analizaron con el software Infostat.

EL PRIMER PASO: EL TRIGO EN SECANO

A continuación, en las siguientes tablas se presentan las medias del cultivar DM Pehuén (DMP) y de la línea experimental con sangre antigua (LE) correspondientes a las variables medidas o estimadas.

La densidad se siembra no incidió significativamente sobre el rendimiento en grano, por lo que se procedió a mezclar el grano para la determinación de los parámetros cualitativos.

Tanto para el rendimiento en grano como para su principal componente numérica (número de granos m-2) no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre materiales.

En lo que respecta a los parámetros de calidad industrial medidos, la línea experimental se destaca respecto al cv. DM Pehuén; perfilándose como un trigo corrector apto para la panificación industrial.

EL SEGUNDO PASO DEL TRIGO: RIEGO SIN FERTILIZACIÓN

Los resultados correspondientes al cultivo de trigo al que se le aplicó un riego suplementario de 152,8 mm se presentan en las siguientes tablas.

Cuando se regó, el cultivo de trigo rindió 15,5% más que cuando cultivado en secano.

Los materiales evaluados no difirieron entre sí para el rendimiento en grano ni para la producción de biomasa aérea, al igual que para el número de granos m-2.

Tanto el número de espigas m-2 como el número de espigas planta-1 fue significativamente mayor en el cv. DM Pehuén. Al igual que cuando conducido en secano, la línea experimental presentó un mayor número de granos espiga-1.

Interacciones significativas entre las fuentes de variación “material por riego” se observaron a nivel del índice de cosecha y del peso de mil granos. En secano, la línea experimental difirió significativamente de las restantes tres combinaciones de tratamientos, presentado valores de índice de cosecha más altos.

El peso de mil granos del cv. DM Pehuén fue menor respecto al resto de los tratamientos cuando no fue regado. Respecto al cultivo en secano, el riego suplementario incidió negativamente sobre la totalidad de los parámetros de calidad industrial.

En DM Pehuén la merma en el porcentaje de proteínas fue del 2,3% y en la línea experimental de 2,2%, con la salvedad que en secano el porcentaje de proteínas de la línea experimental fue de 11,4% y la merma del 2,2% lo ubica con un 9,2% y aglutina.

DM Pehuén tiene una merma similar al de la línea experimental, pero parte de un techo más bajo que el de la línea experimental y cae a un valor de proteínas incapaces de aglutinar.

EL TERCER PASO DEL TRIGO: RIEGO CON FERTILIZACIÓN

En las siguientes dos tablas se asientan los resultados correspondientes a los cultivos de trigo que recibieron un riego suplementario de 152,8 mm y fueron fertilizados con urea (92 kg N ha-1) al inicio de macollaje.

El incremento en el rendimiento en grano resultante de haber fertilizado con nitrógeno el cultivo de trigo fue del 23,8% respecto al no fertilizado pero regado.

A excepción del número de espigas m-2 en la que se detectó una interacción significativa entre material y fertilización nitrogenada, diferencias estadísticamente significativas entre medias se observaron para el índice de cosecha y el número de espigas planta-1 (más altos en DM Pehuén).

El número de granos espiga-1 fue mayor en la línea experimental. Para las restantes variables no se evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre medias.

En lo que concierne a la interacción entre material y fertilización, el cv. DM cuando fertilizado superó las 600 espigas m-2, respecto al resto de los tratamientos que apenas alcanzaron las 400 espigas m-2.

La calidad industrial del grano de la línea se vio mejorado cuando además de regada fue fertilizada. Por su parte no se revirtió la baja calidad del grano del cv. DM Pehuén, sobre todo en lo que respecta al porcentaje de gluten.

LOS TRES PASOS DEL TRIGO: CONCLUSIONES

En síntesis, a medida que el cultivo se condujo con un menor número de limitantes, los rendimientos en grano se vieron incrementados.

Por otra parte, y sin llegar detectarse una interacción significativa entre materiales y densidades de siembra, el cultivar comercial DM Pehuén, cuando regado y fertilizado, encontró su óptimo ambiental con 200 semillas viables m-2 gracias a lo cual alcanzó el rendimiento absoluto más alto del ensayo, 6445 kg ha-1.

Como se suele decir “una de cal y una de arena”, a medida que los rendimientos incrementaron, la calidad industrial del grano cayó.

La línea experimental con sangre antigua, con un potencial de rendimiento menor (estadísticamente no significativo), se destacó por su perfil cualitativo al margen de las prácticas de manejo a la que fue sujeta.»}]]Agricultura – Infocampo