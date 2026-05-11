La ganadería argentina atraviesa una etapa de fuerte entusiasmo productivo y comercial. Con valores históricos para la hacienda, relaciones insumo-producto más favorables y señales claras de expansión, el negocio de la carne recuperó protagonismo y genera expectativas positivas en toda la cadena.

“El momento es de dopamina alta”, graficó Adrián Bifaretti, referente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al anticipar el próximo encuentro que reunirá a especialistas y productores en Rosario.

“La dopamina es un neurotransmisor que se produce cuando las cosas andan bien y hay buenas expectativas. Hoy la ganadería tiene la dopamina por las nubes”, resumió el especialista, describiendo el clima que atraviesa el sector.

El optimismo no surge solamente de los precios, sino también de un contexto que muestra señales de recuperación sostenida luego de años marcados por incertidumbre económica, restricciones comerciales y márgenes ajustados.

Ahora, el escenario parece haber cambiado y ya comienza a reflejarse en decisiones estratégicas dentro de los campos.

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RETENCIÓN DE VIENTRES Y MÁS KILOS POR ANIMAL

Uno de los indicadores que más entusiasma a los analistas es la mayor retención de vientres. La menor salida de terneras hacia el engorde inmediato suele interpretarse como una apuesta del productor a expandir el rodeo y pensar en el mediano plazo.

A esto se suma un dato clave: la hacienda alcanzó valores récord tanto en pesos como en dólares. Según los especialistas, esa combinación diferencia al actual ciclo favorable de otros momentos alcistas que tuvo históricamente la actividad.

También mejoró notablemente la relación insumo-producto. Hoy se necesitan entre 20 y 30 kilos menos de novillo que hace un año para implantar una hectárea de verdeo o pastura, mientras que el costo relativo de los granos favorece a los sistemas intensivos.

“Ese contexto impulsó con fuerza a los feedlots. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Feedlot, actualmente hay más de 2 millones de animales encerrados, uno de los niveles más altos registrados en el país”, sostuvo.

El elevado valor del ternero también está modificando las estrategias productivas. Para diluir costos, muchos productores buscan agregar más kilos antes de vender, una tendencia que ya impacta sobre los indicadores de faena.

“Hoy vemos entre 7 y 8 kilos más por res respecto de hace un año, y eso le hace muy bien a la ganadería argentina”, señalaron desde el sector.

ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y CHINA EN LA MIRA

Mientras el consumo interno todavía sigue condicionado por la recuperación del poder adquisitivo, las mejores perspectivas aparecen en el frente exportador.

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Uno de los focos de atención está puesto en el mercado estadounidense, que habilitó unas 80.000 toneladas adicionales para exportaciones argentinas, principalmente destinadas a carne para trimming y recortes utilizados en hamburguesas.

“El mercado estadounidense necesita carne magra y Argentina puede complementar esa demanda industrial”, explicó Bifaretti.

También aparecen oportunidades vinculadas al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, especialmente por la posible reducción de aranceles para la cuota Hilton, aunque todavía resta definir cómo se distribuirán los cupos entre los países miembros.

En paralelo, la cadena cárnica trabaja para adaptarse a la normativa europea 1115, que exigirá certificaciones de carne libre de deforestación desde fines de este año. Para responder a ese desafío, el sector avanza con herramientas de trazabilidad y monitoreo como la plataforma “Bicencarne”.

“Es un tema estratégico para mantener competitividad internacional”, advirtieron.

CHINA MANTIENE SU IMPORTANCIA

El mercado chino continúa siendo otro de los pilares para la carne argentina. Tras el proceso de salvaguarda implementado por el gigante asiático, Argentina logró sostener una participación relativamente estable en sus exportaciones, a diferencia de otros competidores como Brasil y Australia, que perdieron terreno.

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Frente a este panorama, la visión del sector es clara: consolidar mercados, sostener la competitividad sanitaria y aprovechar un contexto internacional que vuelve a colocar a la carne argentina en una posición de privilegio.

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