Reparado y restaurado, el histórico órgano de la iglesia San Lorenzo Mártir volverá a sonar el 3 de febrero



Tras un minucioso proceso de reparación y restauración que demandó diez años, el instrumento volverá a sonar en público el próximo 3 de febrero, en el marco del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo. Los trabajos se desarrollaron dentro de un programa de preservación histórica que ya incluyó múltiples intervenciones en el Convento y la restauración del reloj de la iglesia.

El órgano de la Parroquia San Lorenzo Mártir volvió a cobrar vida tras un largo y paciente proceso de restauración que se extendió durante una década. El instrumento, fabricado en 1904 e instalado en la iglesia en 1911, estaba fuera de servicio y fue recuperado gracias al trabajo del profesor Adrián Katzaroff y su equipo, que llevaron adelante una paciente labor artesanal y de precisión.

En compañía de la ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, el intendente Leonardo Raimundo visitó el coro de la iglesia, donde está emplazado el instrumento, y destacó la importancia de la obra: “Este órgano estaba fuera de servicio y gracias al trabajo del profesor Adrián Katzaroff y su equipo se ha hecho una restauración histórica y funcional. Ya se pueden escuchar melodías en este instrumento único, histórico y maravilloso. La idea es que para el 3 de febrero podamos tener la recreación del tedeum del 3 de febrero”.

Por su parte, Katzaroff subrayó el valor del proyecto: “Este órgano es una joya. Hace diez años que se viene trabajando intensamente, sólo unos meses durante la pandemia se detuvo. No fue sólo una reparación, sino una restauración. Tiene más de 1.200 tubos y un mecanismo de varillas que se mantiene en estado original”. La ingente tarea estuvo a cargo del maestro Oscar Tocco y de Exequiel Bongiorno.

La intervención forma parte de un programa más amplio de preservación histórica que ya permitió la recuperación de distintos espacios del Convento San Carlos y la puesta en valor del reloj de la iglesia.

