Los convencionales santafesinos realizaron este viernes el acto de jura de la nueva Constitución Provincial en Santa Fe. La provincia renovó su Carta Magna después de más de seis décadas.

La nueva Constitución quedó formalmente promulgada y entró en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.

En la explanada de la Legislatura, se realizó el acto de jura de representantes de todos los poderes del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, y de vecinos en general.

Tras la jura por parte de los convencionales, en el recinto de la Cámara de Diputados, la actividad se trasladó a la explanada de la Legislatura, donde se procedió a la firma del ejemplar “cero” de la Constitución, como así también se rindió homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional electa que falleció antes de asumir en el cargo.

En la oportunidad, y ante una plaza colmada, se procedió a tomar juramento a las autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes y presidentes comunales presentes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, y vecinos en general.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Legislatura provincial, el presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig remarcó “el gran trabajo que se realizó durante 58 días, por 13 sesiones, con una sesión desdoblada de dos días”, y destacó “el compromiso y todo lo que ha aportado cada integrante”, como así también “haber escrito una nueva página en la historia de la Provincia Invencible de Santa Fe”.

Los convencionales realizaron este viernes el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe. Este acto representa el cierre institucional de la Convención, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional.

La Convención Reformadora de la nueva Constitución Santafesina, estuvo integrada por:

Felipe Michlig, como presidente; Diego Giuliano, como vicepresidente 1ero; Marcos Peyrano, como vicepresidente 2do; Daiana Gallo Ambrosis, como vicepresidenta 3era.

Junto a Juan Pedro Aleart, Juan Domingo Argañaraz, Alicia Azanza, Jaquelina Balangione, Fabián Bastia, Germán Baumgartner, Joaquín Blanco, Patricia Boni, Rodrigo Borla, Beatriz Brouwer, Alcides Calvo, María Victoria Capoccetti, Lionella Cattalini, Verónica Colombo, Pablo Corsalini, Cristian Cunha, Lucila De Ponti, Josefina Del Río, Leonardo Diana, Oscar Dolzani, Lisandro Enrico, Néstor Fandos, Pablo Farías, Germana Figueroa Casas, Caren Früh, Lucas Galdeano, Julio Garibaldi, Walter Ghione, Germán Giacomino, Rodolfo Giacosa, Rubén Giustiniani, Joaquín Gramajo, Amalia Granata, Lucas Incicco, María Lucila Lehmann Mantaras, Claudia Levin, Marcelo Lewandowski, José Machado, Gisel Mahmud, Silvia Malfesi, Orfilio Marcón, Mauricio Maroevich, Gabriela Martínez, María Eugenia Martínez Fernández, Lucia Masneri Calderari y Nicolás Mayoraz. Javier Meyer, Juan Monteverde, Esteban Motta, Facundo Olivera, Katia Passarino, Peralta Emiliano, Rubén Pirola, Maximiliano Pullaro, Hugo Rasetto, Froilán Ravena, Alejandra Rodenas, Candela Rodríguez, María Sara Sanchez Lecumberri, Ariel Sclarfani, Osvaldo Sosa, Gino Svegliati, María Victoria Tejeda, Armando Traferri y Agustina Vidal.

