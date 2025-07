En un momento en que se pide paz y sabiduría ante los desafíos causados por el aumento del nacionalismo, las guerras y el desplazamiento de refugiados, es un placer celebrar el 90º cumpleaños del Dalai Lama, que comenzó el 6 de julio en Dharamshala, India.

Altos dignatarios indios e internacionales, figuras públicas como el actor Richard Gere, acompañado de su hijo, así como miles de personas, viajaron a las faldas del Himalaya para celebrar la vida del cumpleañero, además de probar la suerte para intentar verlo dentro del templo. Mirarlo directamente, era una misión casi imposible, pues el lugar estaba fuertemente custodiado por la policía y la seguridad india, dada la necesidad de reforzar preservar la integridad de Su Santidad.

Urge hacerlo, en particular, después de las declaraciones del gobierno chino sobre la decisión tomada por el líder espiritual del Tíbet de perpetuar el ciclo tradicional de la reencarnación de la paz, pero antes de comentarlo hay que hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el tema.

Breve explicación de la tradición del Dalai Lama

El nombre Dalai Lama significa «océano de sabiduría» en mongol. A lo largo de la historia, el Dalai Lama ha representado al pueblo tibetano y su religión, guiado por la paz y la sabiduría. Este líder pertenece a la tradición más grande e influyente del Tíbet, la tradición Gelugpa del budismo tibetano (una de las cuatro escuelas del budismo). También se le considera el sucesor de una línea de tulkus (personas que eligen renacer continuamente) que comenzó con Gendun Drupa (1391-1471) y continuó con Tenzin Gyatso, el decimocuarto y actual Dalai Lama, quien reside como refugiado en la India.

El proceso de reencarnación

Los seguidores budistas del Dalai Lama creen que el líder anterior reencarnó, eligiendo renacer y continuar su labor pacifista. Tras registrar su fallecimiento, los miembros del gobierno tibetano y los altos lamas deben encontrar a la entidad reencarnada. Este proceso puede ser largo, de tres a cuatro años, pero los altos lamas cuentan con varios métodos para identificar la reencarnación. La identificación puede ser transmitida por uno de los altos lamas durante un sueño revelador, en el que aparece una marca o un lugar específico donde se le encontrará. Otro método consiste en observar y rastrear el humo emitido durante la cremación del Dalai Lama, en busca de un recién nacido que podrá ser el nuevo Dalai Lama. Finalmente, los altos lamas también recurren al lago Lhamo Lha-tso, ubicado en Gyatsa, en el sur del Tíbet (conocido como el Lago del Oráculo), en busca de pistas místicas o visiones cuyo simbolismo se interpreta adecuadamente para indicar el camino a seguir en la búsqueda de la próxima reencarnación.

Cuestiones políticas y humanísticas relativas al 14º Dalai Lama

El decimocuarto y actual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, nació en 1935 y fue descubierto en una familia campesina de Takster como la reencarnación del decimotercer Dalai Lama, Thubtan Gyatso, a temprana edad. Recibió formación de altos lamas a los cinco años en Lhasa, capital del Tíbet. Recibió el título de Dalai Lama a los 15 años, en 1950. Unos meses después, en octubre, China envió tropas para anexar el Tíbet bajo su jurisdicción. Tenzin Gyatso llegó a la India con miles de sus seguidores, donde el primer ministro indio le dio la bendición y le autorizó a formar un gobierno tibetano independiente, además de animar al Dalai Lama a promover la lengua, la cultura y las artes tibetanas.

El Premio Nobel de la Paz tibetano es el primer Dalai Lama en viajar a Occidente y su carismática personalidad ha contribuido a generar apoyo global para el movimiento de resistencia tibetano. El reconocimiento del valor y la resistencia del pueblo tibetano en China es vital en una época como la actual, en la que Taiwán se enfrenta a crecientes amenazas militares por parte del gobierno chino. Además, en todo el mundo, desde Myanmar hasta Sudán y Ucrania, los derechos humanos son pisoteados y los refugiados arriesgan sus vidas en busca de libertad y seguridad. En estas circunstancias, la postura del Dalai Lama resuena con una admirable fortaleza moral: no tiene poder militar en los ejércitos ni ocupa ninguna posición imperialista, pero posee un pensamiento y una verdad que sobreviven a los déspotas.

Sin embargo, al acercarse a su nonagésimo cumpleaños, surge un factor agravante: Pekín reconoce que no valora al gobierno tibetano en el exilio y considera al Dalai Lama un peligroso separatista que insiste en que su sucesor no venderá el «mundo libre», sino a China. La intención de elegir al sucesor del Dalai Lama ha desatado una batalla internacional y espiritual por el futuro del liderazgo tibetano, en un momento en que se socava la identidad tibetana y la libertad religiosa. El Dalai Lama ha reiterado que la decisión sobre su reencarnación corresponde exclusivamente a la comunidad tibetana y a los tibetanos en el exilio.

En conclusión

Para combatir este intento de suprimir su obra, la resiliencia de los refugiados tibetanos y su riqueza cultural, recomendamos el uso del arte, la información veraz y el cine, especialmente la película “The Dalai Lama’s Gift” (2025), dirigida por Ed Bastian. Este ofrece una perspectiva amplia, rastreando su influencia en diferentes continentes a través de aquellos quienes fueran conmovidos por el líder espiritual. A través de testimonios de primera mano, podemos ver cómo la compasión es una fuerza que transforma vidas en los lugares más inesperados. El documental redescubre gestos de humanidad en medio de la tormenta y construye una perspectiva esperanzadora para nuestra sociedad, conduciéndonos por las inspiradoras lecciones de un hombre único.

