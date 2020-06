Reconocimiento: Mensajes de respeto de todo el arco político ante la muerte de Hermes Binner

Dirigentes del PS, del PJ, la UCR, Cambiemos y la centroizquierda expresaron su dolor por el fallecimiento del ex gobernador. También los principales líderes gremiales. Perotti envió sus “sinceras condolencias” a la familia. El intendente Javkin ordenó izar la bandera a media asta.

La muerte del ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner provocó un hondo pesar en todo el arco político de la provincia y del país. Apenas conocida la noticia, dirigentes y militantes de todos los sectores políticos, gremiales y sociales expresaron sus condolencias y su respeto.

En líneas generales, coincidieron en remarcar el legado que deja Binner en materia de políticas públicas para el sector de salud: una tarea que inició como intendente de Rosario y luego continuó como gobernador de Santa Fe.

Sus compañeros de militancia del Partido Socialista y del Frente Progresista lamentaron su fallecimiento mediante mensajes publicados en las redes sociales; también sus adversarios de otros espacios como el PJ, Cambiemos y la izquierda.

Del mismo modo, dirigentes sindicales y referentes de las organizaciones sociales y de derechos humanos sumaron sus palabras de dolor ante la triste noticia, conocida este viernes poco después de las 15.

El gobernador Omar Perotti en un breve mensaje publicado en Twitter envió sus “sinceras condolencias en este doloroso momento a la familia, amigos, dirigentes y militantes del Partido Socialista”.

El PS despide a su líder

El Partido Socialista dio la noticia a través de Twitter: “El Partido Socialista comunica con profundo dolor que hoy falleció Hermes Binner. Gobernador de Santa Fe, Intendente de Rosario, Diputado Nacional, y un hombre comprometido con su pueblo y su tiempo. Nos deja su legado de solidaridad, honestidad y lucha por una sociedad mejor”.

Los otros dos ex gobernadores socialistas también despidieron a su compañero de militancia. Antonio Bonfatti sostuvo “que no existen palabras para expresar la tristeza, hoy se fue un gran amigo y uno de los grandes de nuestro partido. Pero nos dejaste un enorme legado querido Hermes. Gracias. Te vamos a extrañar”.

Y Miguel Lifschitz aportó: “Hasta siempre querido amigo y compañero Hermes Binner. Tu amistad sincera, tus convicciones y tu energía transformadora, así como tu estilo de liderazgo claro, firme y democrático, serán para mí un recuerdo imborrable y, para todos, una guía y un ejemplo. Un abrazo a su familia”.

Muchos dirigentes y militantes socialistas se sumaron a la despedida con sentidos mensajes. “Hoy nos dejó Hermes Binner, compañero entrañable. A borbotones aparecen, desde el fondo del alma, imágenes de infinitos momentos compartidos. Las enseñanzas, el aprendizaje. El afecto paternal. La sensación dolorosa que se va también buena parte de la vida, lo que hicimos, lo que somos”, escribió Rubén Galassi.

El ex ministro de Gobierno y actual diputado provincial Pablo Farías destacó el “inmenso ejemplo” de Binner “por obsequiarnos tu visión de estadista, por entregarte sin condiciones al servicio público, porque nunca te cansaste ni claudicaste, porque nos dejás un legado maravilloso para crecer y mejorar”.

El histórico dirigente del PS Juan Carlos Zabalza publicó: “Se nos fue Hermes, militante de tiempo completo. Tristeza enorme, como enorme es el legado de su vida, al servicio de una sociedad más igualitaria, con más derechos, con más participación ciudadana, con decencia y honestidad”.

Incluso dirigentes que abandonar el socialismo, como Rubén Giustiniani, expresaron su respeto: “Mi despedida a Hermes Binner compañero de muchos años en la militancia socialista. Fue constructor de la salud pública de Rosario y primer gobernador de la historia del Partido Socialista. Mi recuerdo y saludo con afecto a sus familiares”.

Bandera a media asta

El intendente Pablo Javkin ordenó izar la bandera argentina a media asta, en el Monumento, como mensaje de despedida al ex mandatario. Y publicó en su cuenta de Twitter: “Hasta siempre, querido Hermes. Gracias por todo lo que me enseñaste y nos dejaste a cada uno. Rosario ya te extraña y honra, con tu amada celeste y blanca a media asta en señal de respeto”.

Su colega de Santa Fe, Emilio Jatón, señaló que “se fue un gran tipo, esos que enseñan con el ejemplo. Nos dejó una huella profunda: las obras y políticas que proyectó y ejecutó pero también la visión de un Estado al servicio de la gente. Te vamos a extrañar ¡Gracias Hermes!”.

El recuerdo de sus aliados

El ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, también despidió al ex gobernador: “Adiós Hermes Binner. Padre de la salud pública de Rosario y la provincia. Un legado extraordinario, y una impronta que hoy nos permite enfrentar la pandemia en mejores condiciones que cualquier otra provincia. Un abrazo a la familia y a todos los militantes del Partido Socialista”.

Su compañero de bancada Juan Cruz Cándido coincidió: “Adiós, Hermes Binner. Gracias por abrir el camino a la construcción de un Estado provincial humanista y honesto, con participación y derechos para todos. Nuestro homenaje a su trayectoria y nuestro abrazo a los compañeros y las compañeras del Socialismo y de todo el Frente Progresista”.

Del mismo modo, Margarita Stolbizer indicó que “Argentina pierde a un político ejemplar. Comprometido, honesto, excelente funcionario en todos los lugares que ocupó y honró. Inclaudicable en su lucha y sus ideas. Humilde como pocos, hombre de la democracia y el diálogo”.

El dirigente de la UCR, Ricardo Alfonsín, expresó su pena por la muerte de Binner: “Su vida es un ejemplo de lucha por la construcción de sociedades más libres y más justas. Un abrazo muy grande a su familia, a todos los amigos del Frente Progresista y en particular, a la dirigencia y militancia socialista”.

Condolencias del PJ

Además de las palabras de Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas sostuvo: “Lamento el fallecimiento del Dr. Hermes Binner. En este momento tan doloroso, quisiera enviar mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanse”.

La ministra Silvina Frana señaló que “la partida del ex gobernador Hermes Binner sin dudas enluta a la política santafesina. Lamentamos el fallecimiento y acompañamos a sus familiares en este doloroso momento”.

También se expresó la diputada Lucila De Ponti: “Lamento mucho el fallecimiento de Hermes Binner con quien tuve la grata oportunidad de compartir momentos de trabajo en el Congreso Nacional. Nos deja un dirigente trascendente de nuestra provincia. Mi saludo a su familia, sus compañeros y a los militantes del Partido Socialista”.

El diputado Luis Rubeo expresó su “inmenso dolor” por la muerte de Binner y envió sus condolencias “a toda su familia, amigos, allegados y militantes”.

Del mismo modo, Leandro Busatto lamentó el fallecimiento de Binner y remarcó su labor como “destacado dirigente del Partido Socialista”.

Otros dirigentes del PJ se sumaron a la despedida. Agustín Rossi publicó en Twitter: “Falleció Hermes Binner, dirigente querido por sus compañeros y respetados por sus adversarios. Mis condolencias a sus familiares, compañeros y amigos”.

Desde el gobierno nacional, el canciller Felipe Solá le dedicó unas palabras: “Lamento la muerte de Hermes Binner. Siempre respeté su mirada social y su vocación política. Mi saludo afectuoso a familiares y amigos”.

Daniel Filmus: “Lamentamos profundamente la muerte de Hermes Binner. Gran dirigente y excelente persona. Siempre pensó y trabajó por un país más grande y más justo. Abrazo a toda su familia y amigos”.

Aníbal Fernández: “Acaba de fallecer Hermes Binner, ¡un señor! Diputado Nacional, intendente de Rosario y gobernador de Santa Fe. Honró cada espacio que la política y la voluntad popular le confió, representando al socialismo santafesino. Mi mejor recuerdo y todo mi respeto”.

El recuerdo de Cambiemos

“Lamentamos la muerte Hermes Binner, un gran demócrata que modernizó Rosario y gobernó Santa Fe con el espíritu reformista y social del Partido Socialista”, señalaron desde la cuenta institucional de Juntos por el Cambio apenas conocida la noticia.

El ex intendente de Santa Fe Mario Barletta dijo que se trata de “una enorme pérdida. Hermes Binner fue un pilar de la salud pública en toda la provincia y uno de los grandes estadistas que hemos tenido. Defensor de las instituciones, honrado y comprometido con la gente. Gracias por tantos momentos, anécdotas e ideas compartidas”.

Su sucesor José Corral también expresó su “tristeza y reconocimiento por la pérdida de Hermes Binner. Siendo un hombre de partido, supo construir y liderar coaliciones junto a personas de miradas muy diferentes. Santafesino de toda la provincia, su obra y su vida son referencias que deben inspirarnos hacia el futuro”.

El diputado nacional Albor Cantard añadió: “Despedimos a Hermes Binner, un hombre de la democracia que gobernó con transparencia y eficiencia su ciudad y nuestra provincia”.

Su colega del PRO, Gisela Scaglia, aportó: “Mis condolencias a los seres queridos y la familia de Hermes Binner. Toda mi admiración y respeto al que fue el primer gobernador del PS de mi provincia y de nuestro país. Marcó un norte y aportó mucho a nuestro sistema de salud”.

También la diputada de la Coalición Cívica Lucila Lehmann se sumó: “Hoy despedimos al ex gobernador de la provincia de Santa Fe, ex intendente de la ciudad de Rosario y ex diputado, Hermes Binner. Un pionero en materia de salud pública en nuestra provincia. Mis condolencias a sus seres queridos y a toda su familia”.

El dirigente de la UCR Mario Negri agregó: “Lamento muchísimo la pérdida de Hermes Binner, un gran gobernador de Santa Fe y un dirigente intachable comprometido con la democracia. Abrazo a sus familiares, amigos y a todos los santafesinos”.

Desde la centroizquierda

El diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade publicó un breve mensaje en Twitter: “Un abrazo grande para la familia Binner”.

La concejala Caren Tepp reconoció: “Personas que abrazan la militancia y entregan su vida a la construcción de procesos colectivos son las que hacen un mundo mejor. Nuestro reconocimiento al trabajo de Hermes Binner y su dedicación a la defensa de lo público. Saludamos a su familia y compañeros de militancia”.

Respeto de los gremios

La secretaria general de Amsafe, Sonia Alesso, aportó: “Nuestro homenaje a un hombre que honró su compromiso con la educación y la salud pública, Hermes Binner. Ex intendente de Rosario, ex gobernador de Santa Fe. En su mandato los docentes logramos la paritaria docente. Nuestro saludo a su familia y compañeros”.

El líder de Sadop Rosario, Martín Lucero, recordó que “durante el gobierno de Hermes Binner la docencia de Santa Fe tuvo su ley de paritarias que incluyó a Sadop representando a educación privada, lo cual merece nuestro justo y necesario reconocimiento. Se va un hombre que marcó una época en la política santafesina”.

Desde ATE Santa Fe, manifestaron su pesar por el fallecimiento del ex gobernador y valoraron “el camino transitado durante su gobernación, de respeto y afecto, siempre con el objeto común de mejorar las condiciones de los trabajadores/as hacia una provincia más justa”.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia de Santa Fe destacó que “durante el gobierno de Binner en la provincia de Santa Fe, se respetó la carrera judicial, el régimen salarial, la dignidad del trabajador, y se nos invitó a participar en la creación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, resguardándose siempre los derechos de los trabajadores. Los judiciales nunca lo olvidaremos”.

