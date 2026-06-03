La Corte de Apelaciones de Nueva York volvió a fallar a favor de Argentina!

Rechazó la apelación presentada por el fondo Burford en el juicio relacionado con la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

El estudio legal buscaba que se revisara el fallo que había revocado la condena millonaria dictada en primera instancia contra el Estado argentino.

Tras este nuevo revés, a Burford solo le queda recurrir ante la Corte Suprema de Estados Unidos.