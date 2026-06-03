Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



Se jugó una nueva jornada del Torneo Senior Mayores de 50 años en el predio CR8 de Barrio Las Quintas, en San Lorenzo, donde Escalada continúa marcando el ritmo del campeonato y se mantiene como único líder.

Resultados de la fecha 9

Chiriví 1 – 1 Las Quintas

Escalada 3 – 0 Moreno S.

Caballeros 0 – 4 Puerto

Con estos resultados, Escalada alcanzó los 24 puntos y amplió su ventaja en la tabla, mientras que Las Quintas se mantiene como principal escolta.

Tabla de posiciones

Escalada – 24 pts (+24)

Las Quintas – 20 pts (+17)

Puerto – 11 pts (-1)

Chiriví – 11 pts (-4)

Caballeros – 7 pts (-9)

Moreno S. – 4 pts (-27)

Tabla de goleadores

Sebastián Ozan (Escalada) – 9 goles

Ramón Berón (Las Quintas) – 6 goles

Rubén Espíndola (Escalada) – 5 goles

Andrés Leiva (Escalada) – 4 goles

Julio Peralta (Las Quintas) – 3 goles

Walter Santacruz (Las Quintas) – 3 goles

Miguel Núñez (Chiriví) – 3 goles

Luis Pared (Caballeros) – 3 goles

Próxima fecha (Fecha 10)

14:00 hs: Chiriví vs. Puerto

15:00 hs: Las Quintas vs. Escalada

16:00 hs: Moreno S. vs. Caballeros

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