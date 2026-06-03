Resultados del torneo senior mayores de 50
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
Se jugó una nueva jornada del Torneo Senior Mayores de 50 años en el predio CR8 de Barrio Las Quintas, en San Lorenzo, donde Escalada continúa marcando el ritmo del campeonato y se mantiene como único líder.
Resultados de la fecha 9
Chiriví 1 – 1 Las Quintas
Escalada 3 – 0 Moreno S.
Caballeros 0 – 4 Puerto
Con estos resultados, Escalada alcanzó los 24 puntos y amplió su ventaja en la tabla, mientras que Las Quintas se mantiene como principal escolta.
Tabla de posiciones
Escalada – 24 pts (+24)
Las Quintas – 20 pts (+17)
Puerto – 11 pts (-1)
Chiriví – 11 pts (-4)
Caballeros – 7 pts (-9)
Moreno S. – 4 pts (-27)
Tabla de goleadores
Sebastián Ozan (Escalada) – 9 goles
Ramón Berón (Las Quintas) – 6 goles
Rubén Espíndola (Escalada) – 5 goles
Andrés Leiva (Escalada) – 4 goles
Julio Peralta (Las Quintas) – 3 goles
Walter Santacruz (Las Quintas) – 3 goles
Miguel Núñez (Chiriví) – 3 goles
Luis Pared (Caballeros) – 3 goles
Próxima fecha (Fecha 10)
14:00 hs: Chiriví vs. Puerto
15:00 hs: Las Quintas vs. Escalada
16:00 hs: Moreno S. vs. Caballeros