Raimundo participó de la presentación de una carta inédita de San Martín



La misiva escrita por el Padre de la Patria se exhibe en el Museo Comunal de la localidad de Peyrano. El mandatario local destacó el valor histórico de la pieza y exaltó la figura del libertador de medio continente.

Este martes 3 de febrero el intendente Leonardo Raimundo participó de la presentación de una carta inédita del General San Martín, que se exhibe en el Museo Comunal de Peyrano. El mandatario local fue invitado por el presidente comunal, Néstor Cantoni, en virtud del carácter sanmartiniano de San Lorenzo y de la valorización que, en el ámbito local, la actual gestión ha llevado adelante sobre la obra y el legado del libertador.

“Sólo Argentina tiene un padre de la Patria que trabajó no sólo para liberar a su país sino que entendió que el concepto de la libertad es un concepto humano universal y procedió a la liberación de los demás países de Latinoamérica”, comenzó diciendo el intendente Raimundo.

Luego destacó el valor histórico de la pieza presentada este martes: “Felicito a Peyrano por preservar este patrimonio, por compartir esto con los santafesinos y en este febrero emancipador los invito también a reflexionar sobre esa frase que decía San Martín: ‘Seamos libres, que lo demás no importa nada’”

La correspondencia fue escrita por San Martín en febrero de 1815, cuando se desempeñaba como Gobernador de Cuyo, y tuvo como destinatario al entonces gobernador intendente de Córdoba, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo. En la carta, el Libertador solicita entre seis y ocho quintales de pólvora para poder armar al futuro Ejército de los Andes, en un contexto complejo marcado por la situación en Chile, donde las fuerzas realistas habían retomado el control del territorio y ponían en riesgo a la provincia de Mendoza.

De este modo el Museo Comunal de la localidad del departamento Constitución recibió en donación la misiva del libertador, un documento histórico de gran valor que pasó a formar parte de su colección y quedó a disposición de investigadores, historiadores y, finalmente, del público en general. La pieza, que permaneció durante décadas en un archivo familiar, fue presentada al cumplirse 213 años del Combate de San Lorenzo.