Raimundo entregó un reconocimiento a alumnos del Colegio San Carlos que brillaron en torneo provincial de básquet 3×3



El equipo, integrado por jóvenes de 4º y 3º año de la institución educativa, quedó entre los cuatro mejores de la provincia tras consagrarse en diferentes etapas del torneo “Santa Fe en movimiento”. El intendente compartió un desayuno con los chicos y les entregó una copia del decreto que formalizó la distinción municipal.

El intendente Leonardo Raimundo entregó un reconocimiento a alumnos del Colegio San Carlos que tuvieron una actuación sobresaliente en el torneo provincial de básquet 3×3 “Santa Fe en Movimiento”. Los jóvenes fueron recibidos en la Sala de Prensa municipal junto a sus profesores y compartieron un desayuno con el mandatario, que les entregó una copia del decreto Nº 626, mediante el cual se oficializó la distinción.

Los estudiantes Álvaro Operto (3º año), Benjamín Reynoso, Vicente Sandillu y Jano Schuster (4º año), todos jugadores de Red Star, participaron del certamen representando a su escuela y compitiendo bajo la disciplina del club Red Star, junto a sus profesores Daiana Gallo y Rodrigo Olivera.

El camino deportivo comenzó el 18 de junio, cuando se impusieron en la primera instancia disputada frente a equipos del Cordón Industrial. Posteriormente, el 22 de julio en el Club Garibaldi de Fray Luis Beltrán, se consagraron campeones departamentales al vencer a escuelas de distintas localidades. Esa victoria les permitió viajar a Rafaela, donde se desarrolló la etapa provincial con representantes de todos los departamentos de Santa Fe. Allí avanzaron hasta la Liga de Oro, instancia en la que alcanzaron un lugar entre los cuatro mejores equipos de la provincia.

Raimundo felicitó a los jóvenes y a sus profesores por el esfuerzo, el compromiso y el desempeño deportivo que los llevó a representar de la mejor manera a la ciudad y a la institución educativa.

Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral; el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; el subsecretario de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, Fernando Dagatti; y los profesores Rodrigo Olivera y Daiana Gallo.

