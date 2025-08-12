Raimundo avaló la implementación de la autonomía municipal plena pero sin generar gasto público
El mandatario fue invitado a aportar su mirada en el marco de los debates de la Convención Reformadora. Reclamó que se concrete de forma plena la autonomía plena para municipios y comunas, sin incrementar el gasto público, y cuestionó las legislaciones provinciales que limitan atribuciones a las ciudades.
En el marco de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la reforma constitucional de Santa Fe, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, planteó una defensa firme de la “autonomía plena” para los municipios y comunas, reclamando que se concrete “ya”, tras más de tres décadas de retraso.
“Está claro en la Constitución nacional y en la ley que motivó este debate; el pueblo se expresó en ese sentido. Estamos treinta y pico de años atrasados”, señaló. Además, advirtió sobre la necesidad de no repetir “el error histórico de sobrelegislar a nivel provincial” con normativas que, a su juicio, vulneraron la autonomía municipal reconocida en 1994. Como ejemplos, mencionó leyes sobre arbolado público, medio ambiente, transporte interurbano y urbanizaciones.
Raimundo remarcó que la autonomía “no significa aumento del gasto público, ni creación de más burocracia, ni aumento de impuestos”, y sostuvo que toda transferencia de funciones debe estar respaldada por los recursos correspondientes, tal como lo prevé la ley declarativa de la reforma y debería establecerlo la nueva Constitución.
También enfatizó la importancia de reconocer el “poder asociativo” de los municipios para optimizar recursos y reducir costos, citando experiencias como el Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom). “Es probablemente la experiencia de articulación intermunicipal más importante de la Argentina”, afirmó, y enumeró áreas de trabajo conjunto como la disposición final de residuos, el transporte interurbano, la seguridad urbana y la política sanitaria.
Finalmente, instó a que la comisión reformadora contemple y garantice estas prácticas en el texto constitucional: “Intentamos tener ciudades vivibles para nuestros vecinos, y es importante que la Constitución reformada así lo reconozca y garantice”.
