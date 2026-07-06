Quieren detener los Centros de Datos en Estados Unidos a través de un proyecto de ley



Durante años, el crecimiento de la inteligencia artificial ha impulsado una carrera por construir enormes centros de datos en todo el mundo. Ahora, dos legisladores estadounidenses quieren poner un alto temporal a esa expansión. Su propuesta busca dar tiempo para crear regulaciones que limiten los impactos ambientales, económicos y sociales de esta tecnología.

Sanders y Ocasio-Cortez buscan una pausa para regular el crecimiento de la inteligencia artificial

El senador independiente Bernie Sanders y la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) presentaron un proyecto de ley que propone una moratoria inmediata a la construcción de nuevos centros de datos destinados a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Según los legisladores, la expansión del sector avanza mucho más rápido que la capacidad del gobierno para establecer normas que protejan a la población.

De aprobarse, la medida impediría temporalmente el desarrollo de nuevas instalaciones hasta que el Congreso apruebe una legislación federal que aborde diversos riesgos asociados con la IA. Entre ellos se encuentran el consumo masivo de energía, el uso intensivo de agua, el aumento de las tarifas eléctricas, el desplazamiento de trabajadores por la automatización y la necesidad de garantizar que los beneficios económicos de esta revolución tecnológica lleguen a la sociedad en general.

La propuesta también contempla restringir la exportación de chips especializados para inteligencia artificial hacia países que no cuenten con regulaciones similares, incluyendo a China. Mientras tanto, Ocasio-Cortez impulsará una versión equivalente del proyecto en la Cámara de Representantes.

Sanders argumentó que la inteligencia artificial y los centros de datos representan la transformación tecnológica más importante de la historia moderna y advirtió que el Congreso no está preparado para afrontar sus consecuencias. Según el senador, permitir que unas pocas empresas tecnológicas definan el rumbo de esta industria sin supervisión democrática podría tener efectos profundos sobre la economía, la democracia e incluso la vida cotidiana de millones de personas.

El impacto ambiental y económico de los centros de datos preocupa cada vez más

Uno de los principales argumentos detrás de la iniciativa es el creciente impacto que generan los centros de datos, enormes instalaciones que albergan miles de servidores necesarios para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial.

Estas infraestructuras consumen cantidades gigantescas de electricidad y agua para mantener refrigerados los equipos. Diversas comunidades estadounidenses ya han manifestado preocupación porque la creciente demanda energética está elevando el costo del suministro eléctrico y ejerciendo presión sobre las redes de distribución.

Desde 2025, varias ciudades y condados en estados como Missouri, Indiana, Georgia y Carolina del Norte han aprobado moratorias temporales para limitar la construcción de nuevos centros de datos, mientras al menos once estados estudian medidas similares.

Organizaciones ambientalistas también han advertido sobre el efecto climático del sector. Algunos análisis estiman que, si la tendencia actual continúa, los centros de datos podrían representar una parte muy importante de las emisiones permitidas del sistema eléctrico estadounidense bajo los objetivos climáticos nacionales.

El consumo de agua de los centros de datos también preocupa especialmente en regiones afectadas por la sequía, donde estas instalaciones requieren millones de litros para refrigerar sus sistemas informáticos. Paralelamente, estudios y encuestas muestran que una parte creciente de la población considera que la inteligencia artificial necesita una regulación mucho más estricta para limitar sus efectos negativos sobre la sociedad.

Además del medio ambiente, los legisladores alertan sobre el empleo, la privacidad y la salud mental

La propuesta también pone el foco en las consecuencias sociales de la inteligencia artificial. Sanders y Ocasio-Cortez sostienen que la automatización ya está provocando la desaparición de miles de empleos y podría acelerar aún más este proceso en los próximos años.

Durante la presentación del proyecto, Ocasio-Cortez señaló que solo el año anterior la IA estuvo relacionada con más de 54.000 despidos en Estados Unidos, afectando no solo a trabajadores individuales, sino también a comunidades enteras que dependen de esos sectores económicos.

Sanders también expresó preocupación por otros riesgos asociados al desarrollo acelerado de la tecnología, como la proliferación de imágenes falsas hiperrealistas, el deterioro de la privacidad digital y el posible impacto psicológico que podrían tener las relaciones cada vez más frecuentes entre personas y sistemas de inteligencia artificial, especialmente entre niños y adolescentes.

Aunque el proyecto enfrenta pocas posibilidades de convertirse en ley debido al apoyo de la administración estadounidense al desarrollo de la IA, refleja un debate cada vez más intenso sobre el equilibrio entre innovación tecnológica, protección ambiental y regulación gubernamental.

La iniciativa marca uno de los intentos más ambiciosos hasta ahora para frenar temporalmente la expansión de la infraestructura que impulsa la inteligencia artificial. Aunque su aprobación parece poco probable, el proyecto evidencia el creciente debate sobre cómo desarrollar esta tecnología sin comprometer el medio ambiente, el empleo, la privacidad y otros aspectos fundamentales para la sociedad.

Referencia:

The Guardian/Bernie Sanders and AOC introduce bill to pause building of new datacenters. Link

Fuente: CerebroDigital.net