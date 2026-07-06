Como es tradicional cada año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación avanzó este lunes con la distribución de la Cuota Hilton 2026/27.

Se trata del cupo de 29.389 toneladas que anualmente otorga la Unión Europea a la Argentina para poder enviarle carne de primera calidad, producida a pasto, libre de aranceles.

Es, en términos de ingresos, el mayor negocio para la carne vacuna argentina: en el ciclo 2025/26, que se cumplió en su totalidad, el promedio pagado por tonelada se ubicó en U$S 14.000 dólares, pero hubo picos en los que llegó a pagarse cerca de U$S 20.000.

CÓMO SE DISTRIBUYE LA CUOTA HILTON

En ese contexto, vale recordar que el reparto de la cuota se hace por cupos para la categoría “Industria”, que reúne a los frigoríficos habilitados por la UE y que tengan antecedentes de al menos un año exportando; y para los denominados “Proyectos conjuntos”, que son en general asociaciones de productores o empresas puramente ganaderas que reciben cupos más pequeños.

En esta ocasión, el Gobierno adjudicó unas 26.400 toneladas a la industria y poco más de 2.900 toneladas a los proyectos conjuntos, conforme se desprende de los anexos publicados en conjunto con la Resolución 105/2026 de la SAGYP.

En paralelo, también publicó el listado de los frigoríficos autorizados a enviar carne también a la cuota específica de 111 toneladas para el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Ese contingente hace unos años integraba la Cuota Hilton “tradicional”, pero se separó desde el mismo día también que ocurrió el “brexit” y Gran Bretaña decidió escindirse de la UE.

Y ese tonelaje particular no tiene un sistema de cupos, sino que se rige por el sistema de “primero llegado, primero servido”.

LOS BENEFICIARIOS DE LA CUOTA HILTON 2026/27

De esta manera, los principales frigoríficos beneficiados por el reparto oficial, en cantidad de toneladas, son:

Swift Argentina: 3.509,844

3.509,844 Frigorífico Rioplatense: 2.358,356

2.358,356 Arre Beef: 2.227,589

2.227,589 Frigorífico Gorina: 2.219,104

2.219,104 Quickfood: 1.502,909

1.502,909 Azul Natural Beef: 1.461,476 toneladas

1.461,476 toneladas SA Import y Export de la Patagonia: 1.235,717

1.235,717 COTO: 1.197,358

1.197,358 Compañía Bernal: 1.059,460

1.059,460 Frimsa: 968,995

En tanto, en lo que respecta a proyectos conjuntos, se destacan: Malefu Agropecuaria, con 422,046 toneladas; Agrupación de Productores ULSA, con 365,315; Abuelo Julio SRL, con 257,158; Carne Hereford SA, con 221,757; y Carnes Vireyes, con 282,891.

Asimismo, aquí se encuentran las asociaciones de las principales razas ganaderas, que recibieron 187,783 toneladas en el caso de los Angus; 134,885 los Hereford; 132,719 los Brangus; 68,054 los Limousin; y 23,399 los Braford.

Cabe destacar que, por incumplimientos con algunas de las pautas que establecen las normativas para la adjudicación de la Cuota Hilton, la SAGYP desestimó a los postulantes Frigorífico Villa Olga, Frigorífico Coronel Moldes e Industria Cárnica del Oeste, en la categoría Industria; y a Ganeco SRL, Unión Agrícola de Avellaneda y Tresnal Agropecuaria en Proyectos Conjuntos.

Por último, este es el listado de las 20 empresas autorizadas a enviar carne al Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

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