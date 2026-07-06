Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



La fecha 13 de laLiga Sanlorencina dejó resultados importantes tanto en Primera como en Reserva, con triunfos que comienzan a marcar el rumbo del campeonato. Además, quedó programado para el miércoles 8 de julio el encuentro pendiente entre San Lorenzo y Escuela Municipal, mientras que el jueves 9 de julio se disputarán los partidos Cassini vs. Felisa y Racing vs. Colón.

Resultados – Primera División

Combate 1 – Santa Catalina 3

San Lorenzo 4 – Fortaleza 1

Beltrán 0 – PSM 0

San Fernando 1 – EFMSL 1

Barrio Quinta 3 – Barrio Vila 3

San Martín 0 – Sargento Cabral 1

Argentino 2 – Defensores de Borgui 3

Resultados – Reserva

Combate 1 – Santa Catalina 1

San Lorenzo 1 – Fortaleza 2

Beltrán 1 – PSM 6

San Fernando 2 – EFMSL 2

Barrio Quinta 2 – Barrio Vila 0

San Martín 0 – Sargento Cabral 1

Argentino 2 – Defensores de Borgui 1

Tabla de Posiciones – Primera División

1 PSM Fútbol 35

2 Defensores Villa Cassini 22

3 San Fernando F.C. 22

4 Barrio Quinta 22

5 Santa Catalina “A” 22

6 Beltrán F.C. 22

7 Defensores de Barrio Vila 22

8 Sargento Cabral 22

9 Colón de San Lorenzo 21

10 Villa Felisa 20

11 Escuela Municipal de San Lorenzo 18

12 Combate de San Lorenzo 13

13 Fortaleza F.C. 11

14 San Lorenzo F.C. 11

15 General San Martín 9

16 Racing Academia F.C. 8

17 Domingo Borgui S.C. 7

18 Argentino de San Lorenzo 3

Próxima fecha (Fecha 14)

Argentino de San Lorenzo vs. Racing Academia F.C.

Domingo Borgui S.C. vs. San Lorenzo F.C.

Fortaleza F.C. vs. Beltrán F.C.

PSM Fútbol vs. Combate de San Lorenzo

Santa Catalina “A” vs. Defensores Villa Cassini

Villa Felisa vs. General San Martín

Sargento Cabral vs. Barrio Quinta

Defensores de Barrio Vila vs. San Fernando F.C.

Escuela Municipal de San Lorenzo vs. Colón de San Lorenzo

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