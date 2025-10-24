Comentarios

Cómo es la revolucionaria mano biónica que puede implantarse directamente en el esqueleto

Editor 24/10/2025
AMSAFE SAN LORENZO – GACETILLA DE PRENSA – 18/06/2024 LAS JUBILACIONES NO SE TOCAN. MULTITUDINARIA CONCENTRACIÓN DE AMSAFE FRENTE A LA LEGISLATURA El jueves 13 de junio, AMSAFE llevó adelante una multitudinaria concentración docente sobre la explanada de la Legislatura provincial para repudiar cualquier intento de reforma de la Ley de Jubilaciones. AMSAFE San Lorenzo participó de la jornada de lucha, que contó con la presencia de las delegadas y los delegados Seccionales de los 19 departamentos de la provincia, la conducción provincial y una multitudinaria columna de docentes. FIESTA DE LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS 2024 El sábado 21 de septiembre a las 21 h las y los docentes del Departamento se encontrarán en el Salón de AMPIAVA en San Lorenzo para celebrar su día. Para que todos y todas puedan disfrutar de la gastronomía, habrá menús opcionales: común, vegano, celíaco y diabético. La noche, además de contar con DJ, tendrá show en vivo con música para bailar, y premios que serán sorteados con todas las y los afiliados de la Delegación que adquieran tarjeta de la cena. Valor de la tarjeta reservando hasta el 31 de julio: •Afiliados/as a AMSAFE SAN LORENZO: $25000. •No afiliados/as: $35000. Para solicitar tarjeta, se deberá ingresar al formulario disponible en las redes de AMSAFE San Lorenzo. ¡No te quedes sin tu lugar para pasar una noche inolvidable! PAGO AGUINALDO El gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que el día 24 de junio se abonará el aguinaldo al sector docente Activo y Pasivo. El mismo estará disponible en los cajeros automáticos a partir del jueves 20 de junio. ACTO MULTISECTORIAL Desde AMSAFE SAN LORENZO participaron y se sumaron a la convocatoria de la Multisectorial "La Patria no se vende" en el Paseo del Pino, en defensa de los derechos conquistados. AMSAFE EN LA ESCUELA Continuando con la propuesta "AMSAFE en la Escuela", este viernes 14 de junio la Escuela N° 753 "Gral. José de San Martín" abrió sus puertas para desarrollar allí el taller de Educación Sexual Integral, a cargo de Adriana Monteverde y Débora Contadin. Desde AMSAFE San Lorenzo agradecen la invitación y participación a toda la comunidad educativa.

Fases lunares: ¿Cómo influyen en nuestro estado emocional y cómo aprovechar esa energía?

Redacción 22/10/2025
Video: Superar el sufrimiento

Redacción 20/10/2025