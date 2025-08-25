Presencia de partículas finas en el aire con mayor riesgo de demencia para las personas



Midiendo la contaminación del aire y otro sobre factores de riesgo de demencia que comenzó en 1994, los investigadores de la Universidad de Washington identificaron un vínculo entre el aire contaminación y demencia.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Washington (UW) han identificado un vínculo entre la contaminación del aire y la demencia. El estudio, publicado en Environmental Health Perspectives, confirma que un pequeño aumento de los niveles de contaminación por partículas finas (PM2,5 o partículas de 2,5 micrómetros o menos), promediado durante una década en direcciones específicas del área de Seattle (EE.UU.), se asociaba con un mayor riesgo de demencia para las personas que vivían en esas direcciones.

El estudio, analizó a más de 4.000 residentes del área de Seattle inscritos en el estudio Adult Changes in Thought (ACT), dirigido por el Instituto de Investigación Kaiser Permanente de Washington en colaboración con la UW. De esos residentes, los investigadores identificaron a más de 1.000 personas a las que se les había diagnosticado demencia en algún momento desde el inicio del estudio ACT en 1994.

«Encontramos que un aumento de 1 microgramo por metro cúbico de exposición correspondía a un riesgo 16% mayor de demencia por todas las causas. Había una asociación similar para la demencia tipo Alzheimer«, dijo la autora principal Rachel Shaffer, quien realizó la investigación como estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias Ambientales y de Salud Ocupacional de la UW.

«El Estudio ACT está comprometido con el avance de la investigación sobre la demencia al compartir sus datos y recursos, y estamos agradecidos con los voluntarios de ACT que han dedicado años de sus vidas a apoyar nuestros esfuerzos, incluida su participación entusiasta en esta importante investigación sobre la contaminación del aire. «, dijo el Dr. Eric Larson, investigador principal fundador de ACT e investigador principal de KPWHRI.

Una vez que se identificó a un paciente con demencia, los investigadores compararon la exposición promedio a la contaminación de cada participante hasta la edad en la que se diagnosticó al paciente con demencia. Por ejemplo, si una persona fue diagnosticada con demencia a los 72 años, los investigadores compararon la exposición a la contaminación de otros participantes durante la década anterior a cuando cada uno alcanzó los 72. En estos análisis, los investigadores también tuvieron que tener en cuenta los diferentes años en que estos individuos fueron inscritos en el estudio, ya que la contaminación del aire ha disminuido drásticamente en las décadas desde que comenzó el estudio ACT.

En su análisis final, los investigadores encontraron que solo una diferencia de 1 microgramo por metro cúbico entre las residencias se asoció con un 16% más de incidencia de demencia. Para poner esa diferencia en perspectiva, dijo Shaffer, en 2019 hubo aproximadamente 1 microgramo por metro cúbico de diferencia en la contaminación de PM2.5 entre Pike Street Market en el centro de Seattle y las áreas residenciales alrededor de Discovery Park.

«Sabemos que la demencia se desarrolla durante un largo período de tiempo. Se necesitan años, incluso décadas, para que estas patologías se desarrollen en el cerebro, por lo que necesitábamos observar las exposiciones que cubrieron ese período prolongado«, dijo Shaffer. Y, debido a los esfuerzos a largo plazo de muchos profesores de la Universidad de Washington y otros para crear bases de datos detalladas de la contaminación del aire en nuestra región, «tuvimos la capacidad de estimar las exposiciones durante 40 años en esta región. Eso no tiene precedentes en esta área de investigación y es un aspecto de nuestro estudio «.

Además de los datos extensos sobre la contaminación del aire y la demencia para la región, otras fortalezas del estudio incluyeron extensas historias de direcciones y procedimientos de alta calidad para el diagnóstico de demencia para los participantes del estudio ACT.

«Tener historiales de direcciones confiables nos permitió obtener estimaciones de contaminación del aire más precisas para los participantes del estudio«, dijo la autora principal Lianne Sheppard, profesora de ciencias ambientales y de salud ocupacional y de bioestadística de la Universidad de Washington. «Estas exposiciones de alta calidad, combinadas con el seguimiento regular de los participantes de ACT y los procedimientos de diagnóstico estandarizados, contribuyen al impacto potencial de las políticas de este estudio«.

Si bien hay muchos factores como la dieta, el ejercicio y la genética asociados con el mayor riesgo de desarrollar demencia, ahora se reconoce que la contaminación del aire se encuentra entre los factores de riesgo clave potencialmente modificables. Los nuevos resultados liderados por la Universidad de Washington se suman a este cuerpo de evidencia que sugiere que la contaminación del aire tiene efectos neurodegenerativos y que la reducción de la exposición de las personas a la contaminación del aire podría ayudar a reducir la carga de la demencia.

«La forma en que hemos entendido el papel de la exposición a la contaminación del aire en la salud ha evolucionado desde que primero pensamos que se limitaba prácticamente a problemas respiratorios, luego que también tiene efectos cardiovasculares, y ahora hay evidencia de sus efectos en el cerebro«, dijo Sheppard , quien este año fue galardonado con la Cátedra de Ciencias de la Salud Pública de Rohm & Haas.

«En toda una población, una gran cantidad de personas están expuestas. Por lo tanto, incluso un pequeño cambio en el riesgo relativo termina siendo importante a escala poblacional», dijo Shaffer. «Hay algunas cosas que las personas pueden hacer, como el uso de máscaras, que ahora se está normalizando más debido a COVID. Pero no es justo poner la carga solo en las personas. Estos datos pueden respaldar más acciones políticas a nivel local y nivel nacional para controlar las fuentes de contaminación del aire por partículas «.

Hora pico de tráfico en una autopisa y niebla

Rachel M. Shaffer, Magali N. Blanco, Ge Li, Sara D. Adar, Marco Carone, Adam A. Szpiro, Joel D. Kaufman, Timothy V. Larson, Eric B. Larson, Paul K. Crane, Lianne Sheppard. Fine Particulate Matter and Dementia Incidence in the Adult Changes in Thought Study. Environmental Health Perspectives, 2021; 129 (8): 087001 DOI: 10.1289/EHP9018

