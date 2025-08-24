Prefectura construye en San Lorenzo una estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental



La instalación permitirá sumar equipamiento y personal especializado para reforzar la prevención y la respuesta a siniestros en aguas, puertos y buques, con capacidad de rescate y protección ambiental. La base se levanta en un predio situado en Mosconi y Francia.

La Prefectura Naval Argentina informó que avanza en San Lorenzo la construcción de una Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA), destinada a optimizar la capacidad de respuesta ante emergencias en una de las zonas de mayor actividad portuaria del país.

La nueva base, con sede en un predio de Mosconi y Francia, permitirá sumar equipamiento y personal especializado para potenciar el desarrollo de tareas clave: prevención y respuesta a siniestros en aguas, puertos y buques, operaciones de rescate y acciones de protección ambiental.

El proyecto se desarrolla en un terreno propio de la fuerza y prevé varias etapas. En estos días finalizó la primera fase, que consistió en un intenso movimiento de suelo y nivelación para preparar las plateas principales y secundarias donde se asentará la futura estación.

Los trabajos incluyeron demarcación del terreno, extracción de tierra, relleno con tosca en dos capas, tratamiento con cal, compactación con maquinaria específica y nivelación topográfica.

La ejecución fue posible gracias a la colaboración de la Municipalidad, empresas privadas, gremios, cámaras y entidades vinculadas a la actividad portuaria, además de aportes de particulares. También participó personal de Prefectura en tareas de mano de obra. El respaldo, destacaron, se extendió más allá de San Lorenzo, con aportes de entidades de todo el Cordón Industrial, incluida Rosario.

De acuerdo con lo informado, la próxima etapa contempla el replanteo y apertura de suelo, colocación de hierros, armado de nervaduras, estructuras malladas y nivelación para el posterior hormigonado.

