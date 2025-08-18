A partir del 31 de julio y hasta el 30 de septiembre, se encontrará abierta la preinscripción para ingresar en 2026 a carreras de Nivel Superior que se dictan en la Sede Concordia y en la Extensión Áulica de Federación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales UADER.

La Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Rios (FHAYCS – UADER) informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones online para cursar en la Sede Concordia.

Bajo el lema «¡Estudiá en Concordia!» anunció que además de las Tecnicaturas en el campo de la Salud Mental, la Gerontología y la Música, este año abre también las preinscripciones a la Licenciatura en Canto Popular.

Estas carreras son Universitarias, Gratuitas y sus títulos de alcance nacional. La modalidad es presencial aunque se pueden hacer hasta un 30 % virtual.

Ellas son:

✅ Tecnicaturas en Salud Mental (3 años)

– Tecnicatura Universitaria en Psicogerontología

– Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico

✅ Tecnicaturas en Música (3 años)

– Tecnicaturas Instrumentista Musical (Piano y/o Guitarra)

✅ Licenciaturas (5 años)

– Licenciatura en Canto Popular

🗓 Hasta el 30 de septiembre

🌐 Las pre-inscripciones se hacen a través del sistema SIU Guaraní al que se puede acceder a través de la web de la Facultad https://fhaycs-uader.edu.ar/noticias/novedades-institucionales/13782-pre-inscripcion-para-carreras-en-sede-concordia-y-en-extension-aulica-federacion

Se trata de una gran oportunidad para estudiar cerca de casa

+Info: https://fhaycs-uader.edu.ar/sedes-fhaycs/concordia

Informes:

✉️alumnadocdia@fhaycs.uader.edu.ar

📌Quintana 37 – Concordia

Wathsapp +54 9 345 415-3915

@fhaycs_cdia

📣 Sumate al canal de wathsapp Sigue el canal de FHAyCS – UADER – Sede Concordia en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAdnAX6xCSKDnTLJp47